Colunistas Presentão pré-concessão

Por Leandro Mazzini | 25 de setembro de 2020

O deputado Osmar Terra (MDB) tem chance de assumir o Ministério da Saúde quando a pandemia passar Foto: Wilson Dias/Agência Brasil (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Não há lugar no planeta onde as estatais são tão generosas para futuras compradoras. A Infraero vai gastar R$ 70 milhões para ampliar a pista do Aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), para depois privatizá-lo – obra que, para quem entende do assunto, dentro e fora da empresa, poderia ser realizada pela futura dona do terminal. Para um funcionário que prefere não se identificar, “o investimento, não previsto, acaba maculando o valuation do ativo e diminuindo seu valor no lance mínimo, além de desobrigar o futuro investimento nessa melhoria que foi feita antes da concessão, com dinheiro público”. Até o fechamento da Coluna, a Infraero não se posicionou.

Prognóstico

O deputado Osmar Terra (MDB) tem chance de assumir o Ministério da Saúde quando a pandemia passar (assim esperam), ano que vem, com a vacinação geral da população.

Prescrição

Terra e o Eduardo Pazuello, que foi oficializado no cargo semana passada, estiveram a portas fechadas com o presidente Bolsonaro no dia da posse do general na pasta.

Picadeiro

Com o fim amanhã dos registros de candidaturas, na segunda-feira começam a aparecer lista de nomes surreais às urnas. Para lembrarmos o circo sem lona que o Brasil é.

Aécio na mira

A Polícia Federal fez novas buscas na quarta-feira em escritórios de BH, no inquérito que investiga a construção do bilionário Centro Administrativo no governo do tucano Aécio Neves. Aliás, o agora deputado de baixo clero foi indiciado pela PF, em maio, por rombo de R$ 747 milhões na obra.

Aglomerou (na urna)

Para o cientista político Antônio Lavareda, o fim das coligações proporcionais na eleição vai obrigar candidatos a vereador a mostrarem o RG aos eleitores. Só no Recife, até ontem o TRE registrou mais de 900 candidaturas para 39 cadeiras na Câmara. São 615 homens e 286 mulheres.

Falta pouco

A Justiça britânica decide nas próximas semanas se a Corte Suprema da Inglaterra julgará, também, ação de indenização coletiva no caso da barragem rompida da Samarco em Mariana (MG). A empresa pertence ao grupo minerador inglês BHP. A decisão sairá da caneta do juiz Mr. Justice Turner.

Aliás

Na quarta-feira, foi adiada reunião no Tribunal para a decisão. A defesa da BHP/Samarco alega que um processo similar já tramita (muito lentamente, ao contrário da onda de lama) na Justiça do Brasil.

Energia no saldo

O decano prédio sede de Furnas, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, está sendo esvaziado. Será alugado a bom preço pela fundação dos empregados, a proprietária.

MERCADO

Acelerou, bateu

As grandes locadores de veículos pressionaram a CNT a impetrar ação – que chegou ao STF – para se livrarem da obrigação de mais veículos adaptados para deficientes físicos na frota. Mas não deu. O plenário da Corte determinou que haja pelo menos um carro com adaptação especial para cada 20 veículos na loja.

Mata atlântica

Com o mundo de olho no Brasil, continuam a surgir iniciativas no setor privado para preservação do meio ambiente. A Fundação Grupo Boticário abriu até dia 8 de outubro inscrições para o Conservathon, evento online que vai reunir mentes criativas para pensar soluções para a Mata Atlântica, com R$ 600 mil em prêmio.

Chamando elevador

A Bait modificou o projeto do IVO, residencial que lança amanhã no Rio. Serão imóveis de até 4 quartos em Botafogo. Na pré-venda, 65% foram reservados.

