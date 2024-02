Porto Alegre Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre revela poucos descontos no material escolar

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Movimento e materiais mais comprados também são destaques

O Sindilojas Porto Alegre, através do seu Núcleo de Pesquisa, realizou um levantamento para saber como estão as vendas de material escolar em 2024. Segundo 61,8% dos lojistas, a procura ainda está baixa, mas esse número tem um porquê na própria pesquisa.

Para 46% dos respondentes, a previsão é de que o volume de compras aumente próximo ao retorno das aulas, seja na semana anterior ao início (34,2%) ou na véspera da volta às aulas (11,8%).

O movimento é considerado médio para 23,7% e outros 14,5% consideram o movimento alto para época do ano. Estes resultados se refletem nas vendas. Cerca de 42% disseram que estão semelhantes ao mesmo período de 2023. Para 23,7% houve uma queda e 15,8% afirmam estarem vendendo mais agora em 2023.

Peso no bolso

Relacionando os preços de 2024 com o ano passado, o aumento neste ano foi citado por 34,2%. Dentre esses que citaram o aumento, para 37% o caderno foi o item que mais aumentou seu valor, com 12% de reajuste. Em seguida, livros, com 29,6% de citações, também com 12% de reajuste e, papel A4, citado por 7,4% das pessoas, com reajuste de 20%.

De acordo com a sondagem, o gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, ficou em R$ 203,00. A principal forma de pagamento utilizada na loja física é o parcelamento no cartão de crédito, com 80% da preferência. Na segunda posição está a compra à vista no débito, representando cerca de 18% da movimentação financeira.

Desconto

Desconto no material escolar não tem prevalecido nas lojas do setor. Apenas 26,3% oferecem promoções ao cliente. A média de desconto deste ano ficou abaixo (7%) da relatada em 2023 (9%) e, segundo mais da metade dos empresários (55%), as promoções vão acontecer até durarem os estoques. Nos locais que oferecem descontos, os principais produtos em promoção são o kit com mochila, estojo e lancheira, seguido por caderno, lápis de cor e livros.

Online x físico

O levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas POA ainda identificou a preferência do consumidor da capital de comprar este tipo de produto em lojas físicas. São quase 54% do total.

Materiais escolares mais vendidos:

Cadernos: 63,2%

Mochilas: 34,2%

Canetas: 29,3%

Disposição para compras

A pesquisa identificou que cerca de 26,3% dos lojistas entrevistados notaram mudança no comportamento de consumo dos pais nas compras de materiais escolares neste ano. Para essa parcela, os pais pesquisam mais (35%), compram apenas o necessário (20%) e utilizam o material que sobrou do ano passado (10%)

Um outro item que chama a atenção são os personagens ou temas mais procurados, segundo os lojistas. Personagens de Super-Heróis, Disney, Marvel, Stitch, princesas e Wandinha lideram a lista.

Com estas informações em mãos, o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, afirma ter a expectativa de que os próximos dias sejam de bom movimento nas lojas do setor. “O comércio tem essa perspectiva de começar o ano com vendas aquecidas. Material escolar é algo necessário e mexe com a economia da cidade”.

