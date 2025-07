O documento aponta que a confissão do ex-chefe do Planalto de ter financiado atividades de Eduardo nos Estados Unidos, com recursos superiores a R$ 2 milhões de arrecadados via Pix, poderia revelar possível estrutura de fomento financeiro para embaraço à jurisdição penal.

Os líderes pedem que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifeste sobre uma eventual ação penal ou de um aditamento à denúncia já existente contra o deputado licenciado. Caso Moraes negue o pedido de prisão preventiva, eles solicitam a aplicação de medidas cautelares, como suspensão do passaporte diplomático, proibição de se ausentar do país e vedação de qualquer vínculo ou cooperação com indivíduos e autoridades estrangeiras. (Com informações do jornal Correio Braziliense)