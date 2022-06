Cláudio Humberto Petrobras: lucros dão até R$ 31 milhões a diretores

Por Cláudio Humberto | 21 de junho de 2022

(Foto: Divulgação)

Dados oficiais do governo mostram que de 2020 a 2021 os salários dos diretores da Petrobras saltaram de US$ 2,8 milhões para US$ 6,1 milhões (R$ 31 milhões), segundo a Secretara de Controle das Estatais, do Ministério da Economia. Isso dá razão às alegações do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a insensibilidade de sua diretoria. Tudo lastreado nos sucessivos aumentos dos combustíveis em meio à crise da pandemia e da guerra na Ucrânia, inflando os obesos contracheques.

Não faz diferença

O preço na bomba não importa para quem recebe R$ 3 milhões a cada mês. Já o caminhoneiro paga R$ 4 mil para encher o tanque.

Vai aumentar

No primeiro trimestre, a Petrobras lucrou meio bilhão de reais por dia. Lira lembrou que a margem da Petrobras é de 31% e a da Shell é 6%.

Elite se esbalda

Lira indagou quanto a Petrobras gasta com suas viagens. Em 90 dias, foram R$ 6,8 milhões em diárias e passagens, 122 em classe executiva.

Farra é ampla

As 46 estatais controladas pelo governo federal, incluindo a Petrobras, distribuem R$10 bilhões/ano em benefícios e regalias como 14º salário.

Renúncia de Coelho, o breve, enfraquece CPI

Após a renúncia de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, perdeu força a proposta de criação de CPI para “investigar” a política de preços ou privilégios na empresa. A proposta do chefe do governo e a exigência de renúncia, pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), levaram Coelho a jogar a toalha. Eventual CPI ameaça o próprio governo, em ano eleitoral, e atrapalha a futura gestão. Mas a proposta continua sobre a mesa, encampada por deputados governistas.

Voto de confiança

Tanto Lira quanto Bolsonaro têm ouvido ponderações por um voto de confiança ao futuro presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade.

Fogueira da oposição

No fim da tarde desta segunda-feira (20), apenas políticos de oposição aplaudiam a ideia de CPI da Petrobras. É a gasolina de que precisam.

Ideia de jerico

A máxima “todo mundo sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina”, de Ulysses Guimarães, também é válida nesse caso.

Exploração em 1º lugar

Não deixa de ser irônico o conselho de administração da Petrobras, empresa acusada de explorar os brasileiros, designar o diretor de Exploração, Fernando Borges, como presidente interino.

Farsa desmascarada

A fila de 2,8 milhões de pessoas à espera do Auxílio Brasil desmascara a “pesquisa” indicando que 33 milhões de brasileiros estariam passando fome. Se isso fosse verdade, a fila no Auxílio Brasil seria bem maior.

Ativismo primário

Aqueles que passaram vergonha tentando politizar a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira, passaram a reclamar das motociatas, talvez para não terem de divulgar o passeio desastroso de Lula no Nordeste.

Com o pé esquerdo

O ex-terrorista e novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou em seu primeiro discurso como presidente eleito que quer “libertar todos os jovens presos”. Farsantes chamam assim os amigos terroristas.

Cores para lacrar

O Senado aprovou a campanha “junho verde”, para alertar sobre o meio-ambiente. Junho já é vermelho, para a doação de sangue, e laranja, para a “conscientização sobre anemia e leucemia”.

Ótima pergunta

O senador Alvaro Dias (Pode-PR) lembrou que dos 193 países membros das Nações Unidas, só o Brasil não tem prisão após condenação em segunda instância: “Quem está certo? O Brasil ou os demais países?”.

Pulga atrás da orelha

A decisão do STJ de autorizar três pessoas cultivarem maconha para extrair canabidiol para uso medicinal ligou alerta. Para especialista em direito médico Daniela Ito, necessidade de regulamentação é “evidente”.

Boa notícia

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica confirmou alta de 1,2% no consumo de energia no mês de maio em relação a 2021. Segundo a entidade, o motivo é alta no consumo da indústria e grandes empresas.

Pensando bem…

… para pré-candidato oportunista, sequestro deixou de ser crime hediondo e virou apenas um “erro”.

PODER SEM PUDOR

Ajuda dispensada

Figura muito popular em Teixeira, município paraibano, Zé da Onça certa vez abordou João Agripino, que visitava a cidade: “Preciso da sua proteção, governador.” Agripino impôs condição: “Ande direito e pode contar comigo”. Zé da Onça dispensou: “Precisa mais, não. Andando direito, não preciso da ajuda e ninguém.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

