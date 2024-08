Economia Petrobras tem prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre do ano

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em junho, a empresa fez um acordo bilionário com o governo federal. Foto: Petrobras/Divulgação Em junho, a empresa fez um acordo bilionário com o governo federal. (Foto: Petrobras/Divulgação) Foto: Petrobras/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras registrou prejuízo de R$ 2,605 bilhões no segundo trimestre, informou a companhia nesta quinta-feira (8). Nos primeiros três meses do ano, a companhia havia reportado lucro de R$ 23,7 bilhões.

Com o resultado, a Petrobras aprovou o pagamento de R$ 13,57 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio.

Segundo a petroleira, os números foram impactados, principalmente, pela variação cambial do período e “por impactos da adesão à transação tributária”.

Petrobras/Divulgação, em um processo que encerrou pendências fiscais e tributárias da companhia na ordem de R$ 45 bilhões.

“Sem estes eventos exclusivos, o lucro líquido do 2T24 teria alcançado US$ 5,4 bilhões e o EBITDA [Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização] seria de US$ 12 bilhões, em linha com o trimestre anterior”, afirmou Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de relacionamento com Investidores da Petrobras, em relatório da empresa.

Dividendo

Com o resultado do segundo trimestre, a empresa também informou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 13,57 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio.

O valor é equivalente a R$ 1,05320017 por ação ordinária e preferencial em circulação. Os recursos serão pagos em duas parcelas, divididas da seguinte forma:

– a primeira, no valor de R$ 0,52660009 por ação ordinária e preferencial em circulação, em 21 de novembro de 2024, sendo R$ 0,11384838 sob a forma de dividendos e R$ 0,41275171 sob a forma de juros sobre capital próprio.

– a segunda, no valor de R$ 0,52660008 por ação ordinária e preferencial em circulação, em 20 de dezembro de 2024, sob a forma de dividendos.

De acordo com a empresa, para quem tem ações da Petrobras negociadas na bolsa de valores brasileira (B3), a data de corte é dia 21 de agosto de 2024. Já para os detentores de ADRs (American Depositary Receipts), o chamado “record date” é 23 de agosto.

Investimento

A redução na projeção de investimentos considera principalmente um novo capex do segmento de Exploração e Produção (E&P), de 11,1 bilhões a 12,1 bilhões de dólares para este ano, disse a empresa.

“Este patamar de investimentos não impacta a curva de produção de petróleo e gás e representa um aumento de 7% a 15% em comparação ao capex total da companhia realizado no ano de 2023”, acrescentou a Petrobras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-tem-prejuizo-de-r-26-bilhoes-no-segundo-trimestre-do-ano/

Petrobras tem prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre do ano

2024-08-08