Cláudio Humberto Pista de lavagem com criptomoedas aponta para SP

Por Cláudio Humberto | 26 de agosto de 2022

Apontam para o noroeste de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, uma das pistas da investigação realizada pelo Ministério da Segurança Pública do Panamá contra lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A operação, deflagrada em maio do ano passado, levou à criação da Força-Tarefa contra a Lavagem de Ativos e a Corrupção em 13 de setembro, em colaboração com a embaixada dos Estados Unidos. Um analista de investimentos italiano, Enrico de Vitto, é um dos alvos.

Estímulo americano

A força-tarefa foi “estimulada” pelo governo norte-americano, que manda e desmanda no Panamá, por meio de seus órgãos de investigação.

Parceria brasileira

Ainda não são conhecidos alvos brasileiros da investigação, mas fontes panamenhas falam em obter a colaboração de autoridades brasileiras.

Lavagem de dinheiro

A operação do MP do Panamá vazou para jornalistas investigativos que atuam na identificação do crime de lavagem de dinheiro nas Américas.

Modelo panamenho

O governo panamenho, que teve integrantes acusados de envolvimento até em narcotráfico, diz que a força-tarefa servirá de modelo na região.

Mais de 80% dos brasileiros estão imunizados

Apesar de ter deixado os holofotes nos últimos meses e do início das campanhas eleitorais, a campanha nacional de imunização do governo federal contra a covid continua a avançar em todo o País. Já estão com o ciclo vacinal completo mais de 171 milhões de brasileiros, equivalentes a mais de 80% da população, segundo dados da vacinação da plataforma vacinabrasil.org. Na França de Emmanuel Macron, o número é de 78%.

Queda livre

A média de novas infecções vem caindo há mais de um mês após repique, mas já caiu a 15 mil e está no menor patamar desde maio.

Passou

A média de mortes, que no fim das contas é o que realmente importa, segue mesma tendência. São 145 por dia, menor nível em dois meses

Exemplo mundial

Devido ao sucesso da vacinação e percentual de doses de reforço, a gravidade da doença diminuiu e a taxa de recuperação já chega a 98%.

Fica a dica

Militante petista favorita na ONU, Michele Bachelet deveria aproveitar o dedo apontado para o Brasil e questionar a invasão de casas de empresários com base em opiniões dadas em conversas particulares.

Vidas salvas

O ministro Anderson Torres (Justiça) comemorou mais uma queda nos assassinatos. Segundo ele, o Brasil já tinha atingido a menor taxa da série histórica em 2021 e “reduziu mais 5% no primeiro semestre”.

40 anos de debates

Lula e Bolsonaro ainda relutam participar do debate da Band, domingo (28). Um diz que só vai se o rival também for. A emissora promove esses confrontos há quarenta anos, desde a redemocratização do País.

Ótima notícia

Até maio a inflação dos últimos 12 meses era de mais de 12%. Apenas três meses depois, a inflação para 2022 já está na casa dos 5%. A expectativa é de nova deflação para o mês de agosto.

Melhor prevenir

Especialista em infraestrutura, Paulo Rocha lembra que a guerra entre Rússia e Ucrânia mostrou necessidade de diversificar fontes e elevar a geração de energia. “Um dos grandes desafios do próximo governo”.

Fenômeno pré-eleitoral

O número de brasileiros que tentam, ilegalmente, migrar para os EUA disparou 33,6% e chegou ao maior patamar do ano. Dados oficiais confirmaram 5.814 tentativas de entrada ilegal de brasileiros em julho.

Visto português

Novo visto para buscar trabalho em Portugal entra em vigor nesta sexta-feira (26). A expectativa é que a flexibilização da lei deve aumentar significativamente número de brasileiros naquele país.

Censo limitado

Recenseadores do IBGE trabalham para traçar novo retrato do Brasil, mas o questionário é capenga. Só renda do chefe da família é notada, total de pessoas, acesso a água e esgoto e quantidade de banheiros.

Pergunta no Censo

Como Lula vai saber a quem acusar de “ostentação” se os recenseadores do IBGE não perguntam quantas televisões tem na casa?

PODER SEM PUDOR

O Lott de FHC

Quando ouviu de FHC, em primeira mão, que José Serra seria o candidato do governo a presidente, em 2002, o então presidente da estatal Furnas Centrais Elétricas Luiz Carlos Santos foi premonitório: “O senhor vai repetir JK, presidente: será reconhecido pela História, mas não conseguirá eleger o próprio sucessor.” FHC duvidou: “Você acha Serra tão ruim assim?” Santos respondeu sem meias palavras: “Serra é o Lott alfabetizado, presidente” Candidato do JK, o general Henrique Teixeira Lott perdeu a eleição. Serra também.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

