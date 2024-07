Economia PIX internacional: mesmo sem regras definidas pelo Banco Central, a ferramenta já é aceita no comércio de alguns países

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Segundo turistas, lojas de Buenos Aires aceitam pagamento via PIX. (Foto: Reprodução)

O Banco Central ainda não tem previsão de lançamento do chamado PIX internacional, que possibilitará o uso do sistema instantâneo de pagamentos de forma ampla em outros países.

O caminho para a implantação da nova ferramenta foi aberto pela nova lei cambial, que entrou em vigor no começo de 2023 — conferindo maior liberalidade ao mercado de câmbio brasileiro.

“O BC vem acompanhando as iniciativas e discussões para interligações de sistemas de pagamentos de diferentes países, o que, no futuro, viabilizará pagamentos transfronteiriços de forma mais ágil e prática. Entretanto, é uma agenda que não depende apenas do Brasil, mas exige um esforço de diversas jurisdições. Ainda sem previsão de lançamento”, informou a instituição.

Embora ainda não seja possível fazer um PIX para contas fora do Brasil, a ferramenta já é aceita como forma de pagamento, segundo o relato de turistas, no comércio de alguns países. É o caso da Argentina (Buenos Aires); Estados Unidos (Miami e Orlando); Portugal (Lisboa); Uruguai; Chile e França.

Vantagens

Entre as vantagens de pagar com PIX em outros países, está a previsibilidade, pois o fechamento da operação de câmbio ocorre no ato da compra. Com isso, o débito será feito em reais na conta dos clientes.

Para receber PIX, mesmo morando no exterior, basta ter uma conta no Brasil e cadastrar uma chave. No final de junho, havia 765 milhões de chaves PIX cadastradas no BC. Isso ocorre porque cada pessoa pode ter conta em mais de um banco, e possuir uma chave PIX para cada uma delas.

Além do PIX internacional, a moeda digital brasileira (DREX) também facilitará os pagamentos no exterior, como, por exemplo, para operações de comércio exterior.

Plataforma

No ano passado, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que será possível no futuro conectar o PIX com o sistema Nexus — uma plataforma que está sendo desenvolvida pelo Banco de Compensações Internacionais (o Banco Central dos bancos centrais) para viabilizar transferências rápidas de recursos entre países.

De acordo com relatório divulgado no início de julho pelo Banco de Compensações Internacionais, em mais de 70 países os pagamentos chegam ao seu destino em segundos, com custo quase zero, mas dentro de suas fronteiras.

Isto se deve à crescente disponibilidade de sistemas de pagamento instantâneo (IPS). Conectar esses IPS entre si tem o potencial de permitir pagamentos transfronteiriços do remetente ao destinatário em 60 segundos (na maioria dos casos)”, informou.

A instituição informou, ainda, que a interligação de sistemas instantâneos de pagamento dos países é “uma prioridade do Roteiro do G20 para a Melhoria dos Pagamentos Transfronteiriços” — que destaca o Projeto Nexus como ação prioritária para alcançar as metas em termos de velocidade, custo, transparência e acessibilidade.

O BIS observa que, embora ainda indisponível, a interligação já está em andamento.

Novas modalidades

Enquanto trabalha nas regras para o PIX internacional e para o PIX garantido (parcelado nas compras de produtos e serviços), o Banco Central se prepara para lançar, em outubro deste ano, duas novas modalidades: o PIX automático e o PIX agendado recorrente.

Por serem modalidades que permitirão o agendamento de débitos nas contas dos clientes, se assemelham ao PIX garantido (parcelado).

O PIX automático poderá ser usado, por exemplo, para pagar contas de água e luz; escolas e faculdades; academias, condomínios e no parcelamento de empréstimos.

Esse tipo de pagamento já pode ser feito através do débito automático, mas na avaliação do Banco Central, o PIX automático terá a capacidade de alcançar mais pessoas.

Já o PIX agendado poderá ser usado, por exemplo, para mesada, doação, aluguel entre pessoas físicas e prestação de serviço recorrentes por pessoas físicas (como diarista, terapia, etc.)

