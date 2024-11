Economia Pix por aproximação: confira as novidades da nova transação

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A obrigatoriedade da nova modalidade será gradual. Foto: Reprodução A obrigatoriedade da nova modalidade será gradual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou que, a partir desta semana, o pagamento com Pix poderá ser feito por aproximação. Ou seja, o cliente poderá pagar sua conta aproximando o celular de uma máquina de cartão.

“Agora, nesta semana, vamos ter um evento com o Google para lançar o pagamento por aproximação do Pix. Da mesma forma que você tem hoje no Google Wallet, onde encosta o cartão de crédito e paga, você vai poder fazer isso com o Pix a partir da próxima semana”, disse Campos Neto.

A função havia sido regulamentada no início de agosto deste ano, quando foi anunciada que a implementação seria obrigatória a partir de novembro. A obrigatoriedade da nova modalidade será gradual. A partir deste mês, instituições que realizarem 99% das operações de iniciação de pagamento serão obrigadas a oferecer a funcionalidade. Já as demais instituições, o prazo estabelecido será janeiro de 2026.

O anúncio acontecerá em evento em conjunto do BC com o Google, no escritório da empresa, em São Paulo (SP). Para as instituições financeiras que queiram ofertar o serviço, é preciso implementarem mecanismos de comunicação via NFC, necessário para o pagamento por aproximação.

O Banco do Brasil, em parceria com uma empresa, já havia começado a implementação da função por aproximação no início de outubro. O projeto-piloto permitia que correntistas da instituição pudessem realizar compras apenas aproximando o celular da maquininha da empresa, em estabelecimentos comerciais previamente habilitados em Brasília e em São Paulo.

Para pagamentos de até R$ 200, os clientes só precisam abrir o aplicativo do BB, clicar em “Pix por aproximação” e realizar a autenticação no aplicativo. Para valores superiores a R$ 200 serão necessários a digitação adicional da senha transacional, a mesma já utilizada na realização do Pix tradicional.

Pix Recorrente

Na última semana, passou a funcionar o Pix Agendado Recorrente, nova modalidade do Pix permite que qualquer pessoa agende pagamentos de mesmo valor de forma recorrente, para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês.

Funciona, por exemplo, para quem paga aluguel diretamente para outra pessoa física e quer automatizar os pagamentos mensais. O pagamento para outros profissionais autônomos, que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ, também pode ser cadastrado no agendamento recorrente do Pix, como terapeuta, diarista, personal trainer e professor de música, por exemplo.

Além da recorrência no pagamento para serviços, a modalidade também permite o agendamento para outras situações, como mesadas para os filhos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pix-por-aproximacao-confira-as-novidades-da-nova-transacao/

Pix por aproximação: confira as novidades da nova transação

2024-11-03