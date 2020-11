As transações nesta fase inicial do Pix se concentraram em transferências entre pessoas físicas. Segundo o chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Carlos Eduardo Brandt, isso aconteceu porque estabelecimentos comerciais ainda dependem da integração dos seus sistemas com as instituições financeiras.

“Neste primeiro momento, nessa primeira semana, a gente vê uma predominância de transações entre pessoas, porque as transações no comércio ainda exigem um passo adicional, que é a integração desses sistemas das empresas aos bancos”, disse ele.