Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

O Poa Drive-in Show apresenta uma programação em homenagem à Semana do Rock. Neste sábado (11), o evento inicia com o humor de Cris Pereira, às 16h, seguido pelo show da banda Ultramen, às 20h. Já no domingo (12), Rock de Galpão se apresenta às 16h, seguido do show de Vera Loca, às 19h.

Realizado pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento, o Poa Drive-in Show ocorre no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1.365, no bairro Praia de Belas. Os ingressos estão à venda pelo site www.poadriveinshow.com.br.

Durante o evento, o público assiste aos espetáculos dentro de seus carros, no sistema drive-in, para evitar a propagação do novo coronavírus. Além da presença física do artista no palco, que conta com 400 metros quadrados, a sua imagem é ampliada em telões de LED. O áudio é sintonizado em cada veículo através de uma frequência de rádio FM.

