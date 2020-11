Polícia Polícia deflagra operação no combate a mercadoria ilegal de cigarros no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Gravataí e Cachoeirinha Foto: Receita Federal/Divulgação Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Gravataí e Cachoeirinha. (Foto: Receita Federal/Divulgação) Foto: Receita Federal/Divulgação

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagram, nesta quarta-feira (25), Operação Canoeiros, para desarticular três grupos criminosos dedicados ao contrabando de cigarros estrangeiros.

Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, Gravataí e Cachoeirinha. Servidores da Receita Federal acompanham o cumprimento das ordens judiciais para identificar a sonegação de tributos e a importação irregular por parte do grupo.

A investigação teve início em fevereiro para apurar a distribuição de cigarros produzidos no Paraguai. A apuração indica que os grupos criminosos adquiriam o produto no exterior, realizavam o transporte para depósitos no Rio Grande do Sul e posteriormente distribuíam a mercadoria ilegal para comércios da região metropolitana de Porto Alegre e para o Sul do Estado.

Durante as investigações, foram flagrados nove carregamentos de cigarro que resultaram na prisão de 24 pessoas e na apreensão de aproximadamente 1,8 milhão de maços de cigarros, avaliados em 8 milhões de reais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia