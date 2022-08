Polícia Polícia desarticula esquema de tele-entrega de drogas para moradores de bairros nobres de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Além das drogas entregues em embalagens personalizadas, clientes recebiam brindes Foto: Polícia Civil/Divulgação Além das drogas entregues em embalagens personalizadas, clientes recebiam brindes. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Após mais de duas semanas de investigação, a Polícia Civil desarticulou, no fim de semana, um esquema de tele-entrega de drogas para moradores de bairros nobres da Zona Norte de Porto Alegre. Um homem foi preso em flagrante.

Depois de receber denúncias, a polícia começou a monitorar esse criminoso e constatou que ele armazenava as drogas em um depósito em Alvorada, perto da divisa com a Capital. O homem foi abordado quando saía do local com uma porção de maconha.

Dentro do depósito, foram encontrados mais cinco quilos da erva, 160 gramas de cocaína divididas em porções, diversas balanças de precisão e centenas de embalagens e materiais para acondicionar e distribuir as drogas. A Operação Empáfia foi deflagrada no fim da noite de sábado ( ).

“Chamou a atenção que denúncias informavam que as drogas eram entregues com controle de qualidade, uma vez que alcançavam compradores com alto padrão aquisitivo, além de serem ofertadas via redes sociais com marca específica”, informou a polícia.

As embalagens de entrega dos entorpecentes possuíam a identificação da “empresa” que fornecia as substâncias, de modo que os usuários pudessem comprovar a sua origem. Os clientes regulares, além das drogas, recebiam um kit personalizado com brindes, como sedas saborizadas para o consumo de maconha e isqueiros.

A investigação prossegue para identificar os demais integrantes do esquema criminoso.

