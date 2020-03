Política Polícia Federal afirma que Aécio Neves recebeu R$ 65 milhões em propina e caixa dois

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

A defesa de Aécio nega as acusações Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que encontrou “elementos concretos e relevantes” indicando que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu, quando era governador de Minas Gerais e senador, R$ 65 milhões em “contribuições indevidas” – ou seja, propina ou caixa dois.

Segundo a PF, há “elementos probatórios concretos de autoria e materialidade para se atestar que estão presentes indícios suficientes” de que Aécio recebeu os valores entre 2008 e 2011. Parte da quantia teria sido entregue fora do período eleitoral.

O documento enviado ao STF classifica a conduta como crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se Aécio será ou não denunciado pelos crimes.

Em nota, a defesa do deputado mineiro disse manifestar “sua absoluta perplexidade com as absurdas conclusões” do relatório e confiar no arquivamento da investigação.

