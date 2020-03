Política Presidente do Supremo elogia a atuação da imprensa no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Toffoli disse que a imprensa "tem tido uma atuação impecável" Toffoli disse que a imprensa "tem tido uma atuação impecável". (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, afirmou que a imprensa “tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama” provocado pelo novo coronavírus.

A declaração foi dada durante entrevista ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, na quarta-feria (18). Na ocasião, o presidente da República afirmou que gostaria de demonstrar “união e harmonia” entre os Poderes.

“Com essas autoridades aqui presentes, queremos mais do que demonstrar a união e a harmonia entre todos nós, e essa harmonia, obviamente, levará a decisões, a medidas por parte de todos nós, mas em especial por parte do Executivo, a conseguirmos meios de bem combater o coronavírus”, declarou Bolsonaro.

