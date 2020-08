Polícia identifica suspeito de autoria de disparo que atingiu bebê em Passo Fundo, no Norte do RS

O autor do disparo que atingiu um bebê de um ano e oito meses no final da noite de sexta-feira (21), em Passo Fundo, no Norte do Estado, foi identificado pela Polícia Civil.

O suspeito deverá se apresentar com advogado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade na próxima terça-feira (25) . A criança segue internada em estado grave no Hospital São Vicente de Paulo, passou por cirurgia e está no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

A família trafegava a uma quadra de casa, no bairro São Luiz Gonzaga, quando o crime aconteceu, por volta das 23h. O bebê estava no banco de trás com a mãe e o irmão, um menino de quatro anos, que não se feriram.

De acordo com o delegado Fábio Idalgo Peres, que atendeu a ocorrência e ouviu as testemunhas, a família não era alvo dos disparos. Ao longo do final de semana, a dinâmica dos disparos foi esclarecida. Um dos tiros perfurou o vidro traseiro do carro, atingindo o menino. Além do homem já identificado, há suspeita de mais pessoas envolvidas na ação.

A família havia saído para levar o irmão da mãe do bebê em casa. O homem sentou no banco do carona. A mãe e as duas crianças ficaram no banco de trás e, após deixar o irmão, a mulher seguiu onde estava. O pai das crianças dirigia o veículo.

A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam trazer mais detalhes de como a ação aconteceu. Durante a próxima semana, novas testemunhas serão ouvidas.