Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Entre as diligências dos agentes da DPHPP de Gravataí estão depoimentos de familiares e amigos dos indivíduos mortos Foto: Polícia Civil/Divulgação Entre as diligências dos agentes da DPHPP de Gravataí estão depoimentos de familiares e amigos dos indivíduos mortos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, já investiga a dupla execução ocorrida na tarde de sábado (14) na parada 76, no bairro Jardim da Figueira.

Dois homens foram mortos a tiros dentro de um Fiat Uno, de cor vermelha, com placas de Canoas, estacionado em frente a uma escola na travessa Jardim. Ambas as vítimas encontravam-se nos bancos dianteiros do veículo.

Um dos mortos, de 28 anos, tinha antecedentes criminais por vias de fato, perturbação do sossego alheio, abandono material, ameaça e calúnia. O outro, de 23 anos, já esteve envolvido com tráfico de drogas e roubo a pedestre. Havia porções de cocaína dentro do carro. Em um primeiro momento, a ocorrência foi atendida pelo efetivo do 17º BPM que isolou a área para o IGP (Instituto-Geral de Perícias).

Entre as diligências dos agentes da DPHPP de Gravataí estão depoimentos de familiares e amigos dos indivíduos mortos, análise de celulares e rede sociais deles, busca de imagens de câmeras de monitoramento na região e aguardo dos laudos do IGP, entre outras ações.

