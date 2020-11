Porto Alegre Campanha de vacinação contra poliomielite entra na última semana

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Unidades de saúde estão preparadas para o atendimento, seguindo orientações e protocolos do Ministério da Saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação entra na última semana, encerrando-se nesta sexta-feira (20) nas unidades de saúde de Porto Alegre.

Iniciada em 5 de outubro, a campanha foi prorrogada para ampliar a imunização de crianças de 12 meses a menores de cinco anos com uma dose extra das gotinhas e atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Até sexta-feira (13) foram aplicadas 30.342 doses contra a paralisia infantil, de acordo com o SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) – uma cobertura de 46,65%.

A meta é vacinar 61.784 crianças contra a poliomielite, 95% do total de 65.036 crianças de 12 meses a menores de cinco anos na Capital. Com relação à multivacinação, foram aplicadas 66.568 doses das demais vacinas, conforme dados do E-SUS. Os números são parciais e sujeitos à revisão.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Diane Nascimento, destaca a importância de que pais ou responsáveis busquem uma unidade de saúde para garantir a imunização de crianças e adolescentes.

A ideia é garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e melhorar as coberturas vacinais. Por isso, é muito importante procurar os locais de vacinação. Estão disponíveis doses do calendário nacional de vacinação, de acordo com a idade e situação vacinal.

As unidades de saúde estão preparadas para o atendimento, seguindo orientações e protocolos do Ministério da Saúde. O uso de máscara é recomendado a adultos e crianças a partir de dois anos de idade. Para evitar aglomerações, são mais de 100 locais disponíveis.

