Brasil Polícia investiga se médicos foram mortos por engano no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Filho de miliciano, conhecido como Taillon (E), seria o alvo e teria sido confundido com o médico Perseu Ribeiro Almeida Foto: Reprodução Filho de miliciano, conhecido como Taillon, seria o alvo e teria sido confundido com o médico Perseu — Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A principal linha de investigação do ataque a tiros na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (05) é que os quatro médicos foram baleados por engano – três morreram e um está hospitalizado.

A informação foi obtida com fontes nas polícias. Uma hipótese é a de que o alvo era um miliciano da região de Jacarepaguá que se parece com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro Almeida. É Perseu que aparece com a camisa do Bahia na última foto tirada pelo grupo de colegas.

Segundo essa linha de investigação, o alvo seria Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Taillon chegou a ser preso em uma operação, no fim de 2020.

Taillon mora perto do quiosque onde ocorreu o crime, e a polícia investiga se uma pessoa viu o grupo sentado e informou aos assassinos. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver um dos atiradores voltando para conferir o Perseu, já baleado. Outras linhas de investigação, no entanto, ainda não estão descartadas.

Aparente falta de planejamento

Os investigadores também acreditam que o crime não teve um planejamento prévio, e que os criminosos receberam uma informação dando a localização da suposta vítima, e decidiram partir para a empreitada na mesma hora.

Isso explicaria, segundo fontes ouvidas, um dos assassinos estar vestindo bermuda, traje incomum em casos de execuções feitas com planejamento. Os outros criminosos estavam com camisas e calças escuras, mas não cobriram os rostos.

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil mobilizou equipes para a investigação. Um dos objetivos é refazer o trajeto do veículo usado no crime.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro acredita que houve uma execução, já que nada foi levado, e os criminosos chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram.

O crime

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que três criminosos descem de um carro na Avenida Lúcio Costa, na madrugada desta quinta, e matam três médicos em um quiosque. Um quarto médico também foi baleado e foi levado para um hospital da região.

O vídeo mostra que, assim que o veículo encosta na pista ao lado da ciclovia, os criminosos descem, correm na direção das vítimas e efetuam pelo menos 20 disparos. De acordo com a câmera de segurança, o crime aconteceu à 0h59.

No momento em que os criminosos efetuam os disparos, dois clientes que estavam sentados em uma mesa do estabelecimento correm. A ação durou menos de 30 segundos.

Vítima é irmão de deputada federal

Os médicos estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia a partir desta quinta-feira o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

Uma das vítimas, o ortopedista Diego Ralf Bomfim, que tinha 35 anos, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Ele chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-investiga-se-medicos-foram-mortos-por-engano-no-rio-de-janeiro/

Polícia investiga se médicos foram mortos por engano no Rio de Janeiro

2023-10-05