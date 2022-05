Polícia Polícia prende contrabandista com mais de 700 litros de agrotóxicos em Ijuí

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista, de 43 anos, já com passagens por contrabando, foi preso. Foto: PRF/Divulgação O motorista, de 43 anos, já com passagens por contrabando, foi preso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta terça-feira (17), um carro carregado com agrotóxicos importados ilegalmente. O contrabandista foi preso na BR 285, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Durante uma operação de combate ao crime, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um C4 Cactus, de propriedade de uma locadora, que estava com restrição por apropriação indébita, já que havia sido locado e não devolvido. Na fiscalização, encontraram cerca de 700 litros de agrotóxicos contrabandeados de uso proibido no Brasil.

O motorista, de 43 anos, já com passagens por contrabando, foi preso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia