Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Polícia apreendeu três carros transportando grande quantidade de mercadorias introduzidas ilegalmente no país Foto: PRF/Divulgação Polícia apreendeu três carros transportando grande quantidade de mercadorias introduzidas ilegalmente no país. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite de quarta-feira (08), na BR 290 em Uruguaiana, na Região da Fronteira, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu três carros transportando grande quantidade de mercadorias introduzidas ilegalmente no país.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram três veículos, um Idea, um Corsa e uma Tucson, que formavam um comboio em direção a Uruguaiana. No interior dos carros, os policiais encontraram grande quantidade de mercadorias estrangeiras que foram introduzidas no país sem os devidos trâmites legais.

Segundo os ocupantes dos veículos, as bebidas alcoólicas, os alimentos, as roupas e o restante dos produtos transportados foram adquiridos na fronteira com o Uruguai para serem revendidos em Uruguaiana. Os três veículos e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal. Os responsáveis poderão responder pelo crime de descaminho.

