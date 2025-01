Polícia Policial civil é morto a tiros durante operação contra o tráfico de drogas em Butiá

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

A vítima era natural de Brasília e atuava na Polícia Civil gaúcha desde maio de 2023 Foto: Polícia Civil/Divulgação A vítima era natural de Brasília e atuava na Polícia Civil gaúcha desde maio de 2023. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

O escrivão da Polícia Civil Daniel Abreu Mendes, de 40 anos, foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (21), durante uma operação contra o tráfico de drogas em Butiá, na Região Carbonífera do Rio Grande do Sul.

Ele foi atingido por disparos de pistola quando cumpria uma ordem judicial na casa de uma mulher. Os tiros foram efetuados por um adolescente de 17 anos, que seria companheiro da criminosa que era alvo da operação. A mulher foi presa, e o atirador, apreendido.

Os tiros atingiram a lateral do colete à prova de balas e o pescoço da vítima, que era natural de Brasília e atuava na Polícia Civil gaúcha desde maio de 2023.

A corporação divulgou uma nota lamentando a morte do agente. “Com profundo pesar, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul comunica o falecimento do escrivão de Polícia Daniel Abreu Mendes, 40 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira (21), na cidade de Butiá. O policial civil faleceu durante uma ação policial, quando foi alvejado por disparo de arma de fogo, vindo a óbito. Nesse momento de grande tristeza para toda a Polícia Civil, o chefe de Polícia, delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, e todos policiais civis solidarizam-se com os familiares, amigos e colegas, rogando a Deus que conforte a todos neste momento de infinita dor. Ao escrivão Daniel, fica o nosso reconhecimento pela sua dedicação à Polícia Civil do RS”, diz o texto.

Governador

O governador Eduardo Leite também lamentou o assassinato do policial. “Com profunda tristeza, iniciamos a manhã com a notícia de que o escrivão de Polícia Daniel Abreu Mendes, 40 anos, foi morto no município de Butiá. Durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão por tráfico, ele foi recebido a tiros por criminosos, acabou baleado e não resistiu. Duas pessoas foram presas e autuadas em flagrante pelo homicídio. Daniel é um herói que perdemos cumprindo seu juramento de proteger a sociedade mesmo com o risco da própria vida. Toda nossa solidariedade à família de Daniel e aos colegas da Polícia Civil”, afirmou o chefe do Executivo.

2025-01-21