Acontece Pompéia inaugura loja no Shopping Iguatemi

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

O novo espaço, com mais de mil metros quadrados, tem um layout moderno e segue as principais tendências na área de varejo Foto: Renan Constantin Foto: Renan Constantin

A Pompéia inaugurou a loja de número 90, localizada no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. O novo espaço, com mais de mil metros quadrados, tem um layout moderno e segue as principais tendências na área de varejo.

“É uma loja de referência, muito completa e com uma ambientação diferenciada. E é importante ressaltar que o preço e os produtos são os mesmos em todas as Pompéias. O que diferencia é a curadoria”, explica a empresária Carmen Ferrão.

A Pompéia Iguatemi proporciona uma verdadeira experiência imersiva para os clientes. Diversos ambientes foram projetados, como o espaço kids, com uma instalação especial para crianças; um lounge com cadeiras confortáveis, carregadores de celulares e telas com jogos, além do espaço make, especialmente desenvolvido para exposição de maquiagens e acessórios.

O projeto, desenvolvido pelo escritório Marcelo Braga Arquitetura, também incorpora novos materiais, que junto com a cor laranja criam uma atmosfera acolhedora e energética.

O uso de telões em diversas áreas traduz a modernidade e traz toda a informação de moda da Pompéia para a loja. Os diversos espaços instagramáveis, nos quais as pessoas são convidadas a interagir com os produtos, dão um toque mais pessoal ao ambiente, aproximando cliente e marca.

“Hoje, a Pompéia é vista como uma marca que vende moda acessível em diversos lugares e de diferentes maneiras. O Iguatemi é uma referência para o interior que vem a Porto Alegre e o mix de clientes é muito diversificado. A nova loja vai servir de inspiração para as demais e nacionalmente”, afirma Carmen.

ESG

A pauta da sustentabilidade e da economia circular também estão presentes na marca. Em parceria com o Instituto Lins Ferrão, pilar de responsabilidade social e meio ambiente do Grupo Lins Ferrão, a nova loja da Pompéia tem sacolas de atendimento confeccionadas a partir de resíduos têxteis. Foram usados mais de 500kg de resíduos têxteis, que foram ressignificados em fio e transformados em tecidos novamente, dando origem às sacolas.

Ressaltando o viés social, as sacolas foram confeccionadas pelas mulheres da Cooperativa de Costureira Unidas Venceremos.

