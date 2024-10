Porto Alegre Ponte da rua Ramiro Barcelos com a avenida Ipiranga, em Porto Alegre, tem bloqueio temporário para recuperação estrutural

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

O prazo da obra é de quatro meses. Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA O prazo da obra é de quatro meses. (Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA) Foto: Orlando Moraes/SMOI PMPA

A ponte sobre o arroio Dilúvio, no encontro da rua Ramiro Barcelos com avenida Ipiranga e a rua São Luís, em Porto Alegre, será bloqueada temporariamente ao trânsito, para obras de recuperação estrutural, a partir da noite desta quarta-feira (16).

As obras iniciaram no local em 8 de outubro. A medida é preventiva, buscando garantir a segurança para execução dos trabalhos. A decisão técnica foi tomada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) e pela empresa que efetuará o serviço. O prazo é de quatro meses, com investimento de R$ 779 mil do município.

Orientações

O motorista que vem pela Ramiro da avenida Protásio Alves deve dobrar à direita na avenida Ipiranga em direção ao Centro e converter à esquerda na rua Santana. A manobra, proibida, será permitida temporariamente devido ao desvio. Deste modo, os condutores poderão acessar novamente a Ipiranga em direção ao bairro. No sentido oposto, quem vem pela rua São Luís deve converter à direita na Ipiranga, depois à esquerda na rua Silva Só e esquerda, novamente, para retornar à Ipiranga no sentido Centro.

A linha 439 sentido bairro-Centro segue o desvio pela São Luís, Ipiranga Centro-bairro, São Manoel, Ipiranga bairro-Centro, Ramiro Barcelos. A linha 439 sentido Centro-bairro segue pela Ramiro Barcelos, Ipiranga sentido bairro-Centro, rua Santana, Ipiranga Centro-bairro, rua São Luís.

A linha T6, sentido Sul-Norte, segue o desvio pela avenida João Pessoa, avenida Ipiranga sentido Centro-bairro, São Manoel, Ipiranga, bairro Centro, Ramiro Barcelos. Já a 497.2 sentido Norte/Sul segue pela Silva Só, avenida Ipiranga sentido bairro-Centro, rua Santana, avenida Ipiranga sentido Centro-bairro, e rua São Luís.

