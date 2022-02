Colunistas Por incrível que pareça: setores da imprensa e da oposição criticam redução de impostos.

Por Flavio Pereira | 26 de fevereiro de 2022

Caneta do presidente Jair Bolsonaro funcionou novamente, desta vez para reduzir impostos. (Foto: Carolina Antunes/PR)

Na falta de outro argumento para criticar o governo federal, setores da imprensa alinhados com a oposição, liderada pelo maior ladrão da história do País, criticaram ontem a medida do presidente Jair Bolsonaro, reduzindo a tributação do IPI dos chamados produtos da “linha branca”, sob o argumento de que a decisão vai gerar queda da receita. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a medida:

“Por Decreto, reduzimos hoje, em até 25%, as alíquotas de IPI dos produtos da linha branca e automotivos [geladeiras, fogões, máquinas de lavar, automóveis etc.]. A vigência é imediata e as alterações de alíquota de tributos como o IPI, que servem à regulação do mercado, objetivam incentivar a indústria nacional e o comércio, reaquecer a economia e gerar empregos”.

PDT continua apostando em Romildo Bolzan para o governo do Estado

O PDT gaúcho parece ter conseguido convencer o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior, a disputar o governo do Estado neste ano. Romildo tem um currículo importante dentro do partido: já presidiu o PDT estadual e foi prefeito de Osório em duas oportunidades. Por conta desse projeto político, o Grêmio contratou uma empresa para trabalhar a imagem de Romildo, seriamente abalada após o rebaixamento do clube para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Notícias que ninguém publica: desemprego recua na maioria dos Estados

Esta notícia o leitor dificilmente verá na velha imprensa: segundo o IBGE, a taxa média anual de desemprego no Brasil caiu de 13,8% em 2020 para 13,2% em 2021 e esse movimento de queda foi acompanhado pela maior parte das regiões, mesmo com a pandemia. Além disso, 19 das 27 unidades da Federação também apresentaram recuo nessa taxa anual e três apresentaram estabilidade. Apenas cinco Estados tiveram alta na média anual do índice de desocupação. Mesmo assim, essa média anual de desemprego de 2021 ainda é a segunda mais alta desde o início da série, em 2012, ficando atrás somente de 2020. Isso só aconteceu porque o presidente Jair Bolsonaro teve a coragem de trabalhar na contramão do “fique em casa, que a economia a gente vê depois” aplicado por governadores e prefeitos, com respaldo do STF. Os dados são do resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE.

A volta da propaganda eleitoral no rádio e TV decidida pelo TSE

Está de volta, a partir deste sábado, a propaganda partidária gratuita em emissoras de rádio e televisão. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram por unanimidade a minuta da resolução da Corte que normatiza a propaganda eleitoral nas eleições gerais de 2022. A veiculação, em âmbito nacional, será das 19h30min às 22h30min, às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, por iniciativa e sob a responsabilidade dos partidos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a série inicia com o PSOL, primeiro partido político a veicular propaganda. Nos dias 1º e 10 de março, serão difundidas as propagandas do PDT e do MDB, respectivamente. O calendário pode ser encontrado no site do TSE.

