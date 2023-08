Política Por que há tantos famosos na CPI das Pirâmides?

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tatá e Cauã foram chamados na condição de investigados por terem feito propagandas para empresa acusada de aplicar um golpe de R$ 7 bilhões. Foto: Divulgação Tatá e Cauã foram chamados na condição de investigados por terem feito propagandas para empresa acusada de aplicar um golpe de R$ 7 bilhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das pirâmides financeiras envolvendo criptoativos, da Câmara dos Deputados, vem ganhando destaque na mídia pela quantidade de personalidades famosas que foram chamadas para prestar esclarecimentos. Até agora, a CPI convocou o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, o ator Cauã Reymond, a atriz e apresentadora de televisão Tatá Werneck e o jornalista Marcelo Tas. Todos eles estão envolvidos com empresas investigadas por fraudar investidores, prometendo lucros exorbitantes com ativos digitais. Apesar disso, nenhum deles compareceu à CPI até o momento.

Sobre o que trata

Iniciada em 13 de junho, a CPI das Pirâmides Financeiras tem como objetivo apurar golpes à população, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo ativos digitais. O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) é quem preside os trabalhos e o deputado Ricardo Silva (PSD-SP) é o relator.A expectativa é que a CPI dure até 12 de outubro, escutando representantes reguladores do mercado de capitais, empresas do segmento e pessoas envolvidas com criptomoedas, com essa relação podendo ser por meio da sua promoção ou administração. Existe a possibilidade que a CPI seja prorrogada por mais 60 dias, caso ao menos um terço dos deputados assinem um requerimento.

Famosos convocados

A CPI aprovou, no começo de agosto, a convocação de Ronaldinho Gaúcho, Cauã Reymond, Marcelo Tas e Tatá Werneck. Apesar disso, nenhum deles foi às sessões nas quais estavam previstos os seus depoimentos.“São pessoas que fizeram propaganda para esquemas de pirâmide. Precisam ser ouvidos”, disse o presidente da CPI, Áureo Ribeiro. Como essas personalidades foram convocadas, em teoria, elas são obrigadas a comparecer.

Ronaldinho deveria comparecer à CPI para testemunhar sobre a “18K Ronaldinho”, uma empresa que foi apontada como pirâmide financeira pelo Ministério Público Federal e que prometia lucros de até 400% ao mês com investimentos em criptomoedas. Uma ação coletiva do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (Ibedec) sobre o tema tem um valor de causa de R$ 300 milhões.

O ex-jogador foi convocado duas vezes nesta semana e faltou nos dois dias combinados (22 e 24). Assim, o presidente da CPI disse que iria pedir na Justiça a condução coercitiva do ex-jogador. De acordo com Roberto de Assis Moreira, irmão e empresário do Ronaldinho, que compareceu a CPI nesta quinta-feira, o ex-jogador licenciou a sua imagem apenas para a 18k Watches, para uma linha de relógios, mas não permitiu o uso de sua imagem para qualquer empresa de criptoativos ou marketing multinível.

Moreira também alega que o contrato foi rescindido assim que começaram os rumores sobre uso de criptoativos e marketing multimídia.

Tatá, Cauã e Tas foram chamados na condição de investigados por terem feito, em 2018, propagandas para a Atlas Quantum, empresa acusada de aplicar um golpe de cerca de R$ 7 bilhões em 200 mil investidores. Tas, inclusive, teria sido um dos prejudicados pela fraude. A sessão que deveria ter escutado a Tatá e o Cauã estava agendada para o dia 15 de agosto, porém, os dois não compareceram. O depoimento de Tas estava marcado para o dia seguinte, mas ele também não compareceu. Nesta semana, a CPI aprovou a quebra do sigilo bancário dos três famosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/por-que-ha-tantos-famosos-na-cpi-das-piramides/

Por que há tantos famosos na CPI das Pirâmides?

2023-08-30