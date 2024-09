Ciência Por que o planeta Terra deve ganhar uma “mini-lua”? Conheça o possível novo companheiro

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Imagem capitada pelo telescópio DSCOVR, da Nasa, no último domingo (15). Foto: DSCOVR/Nasa

Quando se aproximam da Terra, os asteroides tendem a fazer uma de duas coisas: na maioria das vezes, eles erram. Às vezes, eles atingem, deixando uma faixa brilhante no céu do nosso planeta ou uma nova ferida horrível em sua crosta. Mas, muito raramente, os asteroides são capturados pela gravidade da Terra e dão uma pirueta ao redor do planeta, tornando-se, na verdade, uma lua – embora efêmera.

Uma rocha espacial detectada recentemente por telescópios terrestres financiados pela Nasa está prestes a fazer exatamente isso, tornando-se temporariamente mais um companheiro lunar do planeta Terra.

O asteroide 2024 PT5, relatado este mês no Research Notes of the American Astronomical Society, tem apenas 33 pés de comprimento. Os astrônomos calculam que, de 29 de setembro a 25 de novembro, ele dará uma volta em torno do planeta antes de se libertar de sua amarra gravitacional e voar para o espaço.

“É muito legal”, disse Federica Spoto, pesquisadora de dinâmica de asteroides no Centro de Astrofísica, Harvard & Smithsonian, que não estava envolvida no estudo. Ela acrescentou que as observações do 2024 PT5 reforçarão o conhecimento dos cientistas sobre o tipo de rochas espaciais que voam perto da Terra – incluindo aquelas que ocasionalmente se chocam com ela.

Os asteroides que não conseguem escapar da gravidade da Terra e acabam orbitando o planeta por algum tempo são chamados de miniluas. Por serem tão pequenos e velozes, são difíceis de detectar e identificar formalmente. Às vezes, acabam sendo objetos artificiais: a espaçonave Gaia, da Agência Espacial Europeia, que mapeia estrelas, já foi confundida com um asteroide. Partes remanescentes de foguetes também assumiram esses alter egos.

“Toda vez que um objeto com uma órbita tão parecida com a da Terra é descoberto, há uma chance de que estejamos apenas recuperando lixo espacial”, disse Raúl de la Fuente Marcos, astrônomo da Universidade Complutense de Madri e coautor do estudo. Mas, segundo ele, as observações do 2024 PT5 indicam que “é um objeto natural, sem dúvida alguma”.

O asteroide foi descoberto em 7 de agosto usando o Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, ou ATLAS, financiado pela Nasa. E, de acordo com as projeções dos astrônomos, o asteroide está prestes a realizar um estilingue de dois meses em torno do planeta.

A possível história de origem do 2024 PT5 oferece uma reviravolta peculiar no enredo. O movimento passado do asteroide sugere que ele é “possivelmente um pedaço de ejeção de um impacto na Lua”, disse Paul Chodas, diretor do Center for Near Earth Object Studies do Jet Propulsion Laboratory da Nasa. Em outras palavras, a nova mini-lua da Terra poderia ser um fragmento em miniatura da lua real.

Apesar de sua possível ascendência lunar, o objeto pode não contar tecnicamente como uma minilua.

Para se qualificar normalmente, um asteroide deve orbitar a Terra completamente pelo menos uma vez; o PT5 de 2024 realizará uma órbita em forma de ferradura. “Ele certamente não completará uma volta completa no sistema Terra-Lua neste outono, portanto, não sei se o classificaria como uma minilua”, disse Lance Benner, principal pesquisador do programa de pesquisa de radar de asteroides do Jet Propulsion Laboratory.

Sejam miniluas de boa-fé ou não, asteroides em órbita da Terra como o 2024 PT5 não são meras curiosidades. Muitos contêm metais preciosos que, algum dia, as empresas esperam extrair.

