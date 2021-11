Porto Alegre Porto Alegre amplia oferta em linhas de ônibus; confira os trajetos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Foto: Cesar Lopes/PMPA

Três linhas do transporte público de Porto Alegre estão sendo ampliadas desde este sábado (6), conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). As tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC e a localização em tempo real pode ser acessada na função GPS do aplicativo do TRI.

Ampliação desde sábado (6)

Linha 491 – Passo Dorneles/ Vila Safira – ampliação de duas viagens por dia, passando de 68 para 70 viagens por dia, sendo 35 em cada sentido. Há dois novos horários em cada sentido, às 22h20 no bairro/Centro e às 23h05 do Centro ao bairro.

Ampliação a partir desta segunda-feira (8)

Linha 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS – ampliação de uma viagem, chegando a 45 viagens diariamente, sendo 22 no sentido bairro/avenida Diário de Notícias e 23 no sentido terminal/bairro. O novo horário sai do terminal da avenida Diário de Notícias, em direção ao bairro, às 6h35.

Linha 2701 – Grutinha via Amapá – ampliação de uma viagem, totalizando 18 viagens por dia, sendo nove por sentido. A nova viagem sai da avenida Senador Salgado Filho, no Centro, em direção ao bairro às 7h20.

