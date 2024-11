Esporte Porto Alegre Country Club reúne grandes nomes do ranking nacional e internacional no 74ª Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento reunirá em Porto Alegre os melhores golfistas da América Latina Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PACC (Porto Alegre Country Club) sediará o 74ª Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe IESA-BMW entre os dias 14 e 17 de novembro. O evento reunirá em Porto Alegre os melhores golfistas da América Latina.

“Estamos com uma alta expectativa para o torneio desse ano. Nosso campo, referência no golfe, está em ótimas condições”, comenta o presidente do Porto Alegre Country Club, Vinícius de Sottomaior Biffignandi.

Os jogos acontecem na modalidade Stroke-Play 54 buracos, sendo dividido nas seguintes categorias: Cavalheiros – Scratch até 8.5 Index, 8.6 a 14.0 Index; Cavalheiros Sênior, Pré-Sênior e Juvenil – Scratch e até 14.0 Index; Damas – Scratch até 16.5 Index; e Damas Sênior, Pré-Sênior e Juvenil – Scratch e até 16.5 Index.

Serão premiados com troféus os primeiros e segundos colocados de cada categoria, em cerimônia a ser realizada no dia 17 de novembro, ao término das partidas. Em 2023, os campeões do Sul-Brasileiro no Porto Alegre Country Club foram Matheus Balestrin, (PACC) e Michelle Melandri (Chile).

O Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe IESA-BMW 2024 tem o patrocínio do Grupo IESA BMW, CFL, Melnick e KTO, apoio da Água da Pedra e Goomoov e apoio institucional da World Amateur Golf Ranking, R&A, Confederação Brasileira de Golfe e Federação Rio-Grandense de Golfe.

Homenagem

No dia 14 de novembro, o Porto Alegre Country Club realizará o Jantar de Abertura do 74ª Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe IESA-BMW. O evento, tradicional no golfe, contará com uma homenagem especial à melhor jogadora do Clube Elisabeth Nickhorn.

Nascida em Porto Alegre, em uma família de esportistas – a mãe no tênis e o pai no golfe – Elisabeth começou a jogar no Porto Alegre Country Club em 1964. É considerada também a melhor jogadora de golfe brasileira, tendo conquistado o Sul-Brasileiro 25 vezes, permanecido por 30 anos seguidos como uma das três primeiras no ranking brasileiro, sendo integrante da equipe brasileira na conquista de nove Copas Los Andes, entre outros feitos nacionais e internacionais. “É um grande orgulho termos uma jogadora como Elisabeth Nickhorn no Porto Alegre Country Club. Ela é um exemplo e referência para golfistas do mundo inteiro”, destaca o presidente do Clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/porto-alegre-country-club-reune-grandes-nomes-do-ranking-nacional-e-internacional-no-74a-campeonato-sul-brasileiro-de-golfe/

Porto Alegre Country Club reúne grandes nomes do ranking nacional e internacional no 74ª Campeonato Sul-Brasileiro de Golfe

2024-11-12