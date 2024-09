Porto Alegre Porto Alegre mantém o alerta para chuvas intensas até sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prognósticos incluem a possibilidade de ventos com até 80 km/h. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu novo alerta para chuvas intensas até o meio-dia de sexta-feira (27), com possibilidade de temporais isolados e rajadas de vento com até 80 km/h. De acordo com o órgão municipal, a capital gaúcha pode registrar precipitações com volume diário de 50 a 100 milímetros.

O alerta segue previsão da Sala de Situação da Sema/RS e também do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Os principais serviços de meteorologia reforçam os avisos.

Na terça-feira, 25, o prefeito e o vice-prefeito reuniram as secretarias e órgãos de ponta para mobilizar as equipes devido ao novo episódio de chuva forte que poderá atingir a cidade.

Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) têm atuado na prevenção de alagamentos, percorrendo locais com registro de transbordo ao longo desta semana. A operação inclui limpeza da rede de escoamento para que os canos conduzam a água da chuva até as casas de bomba.

A prefeitura garantiu que todas as 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) estão funcionando. “As unidades consideradas mais críticas têm geradores prontos para entrar em operação”, acrescentou.

O Centro de Controle Operacional (CCO) do Dmae será reforçado por representantes da CEEE Equatorial, para agilizar o restabelecimento da energia elétrica em caso de oscilação da rede. Agentes da Defesa Civil, por sua vez, emitem alertas às comunidades de áreas de risco ou próximas a arroios e encostas. Em caso de emergência, recomenda-se acionar os telefones 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros), 118 (EPTC) ou 156 (prefeitura).

Balanço parcial

Nível do Guaíba na Usina do Gasômetro (Centro Histórico)

– Cota atual: 1,94 metro.

– Cota de Alerta: 3,15 metros.

– Cota de Inundação: 3,6 metros.

Acumulado de chuva

– Jardim Botânico: 17,6 milímetros.

– Belém Novo: 5,4 milímetros.

(Fonte: Inmet / dados até as 17h)

Ocorrências

A Empresa Pública de Transporte e Circulação registrou um ponto de bloqueio total por queda de postes e fios, além de um semáforo fora de operação. Foram anotadas 16 ocorrências de queda de árvores e galhos ao longo do dia.

Os sistemas do Departamento Municipal de Água e Esgotos operam normalmente. A Defesa Civil Municipal não registrou ocorrências relacionadas à chuva. “O órgão monitora a evolução dos prognósticos climáticos e tem equipes de plantão para eventuais atendimentos”, ressalta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-mantem-o-alerta-para-chuvas-intensas-ate-sexta-feira/

Porto Alegre mantém o alerta para chuvas intensas até sexta-feira

2024-09-25