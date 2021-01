Porto Alegre Porto Alegre não realizará desfile competitivo de carnaval no Porto Seco em 2021

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Decisão conjunta entre prefeitura e escolas de samba respeita normas de prevenção à Covid-19. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Decisão conjunta entre prefeitura e escolas de samba respeita normas de prevenção à Covid-19. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre e as escolas de samba da Capital informam que, devido à pandemia de Covid-19 e em respeito às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, o desfile competitivo de 2021 está cancelado. A decisão foi tomada em conjunto em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Cultura nesta sexta-feira (22), com os presidentes das agremiações.

O secretário-adjunto de Cultura, Clóvis André, desta a importância do diálogo entre o setor público e quem faz o desfile acontecer. “O Carnaval não vai deixar de existir. É um feriado nacional. O que nós fizemos hoje foi cancelar os desfiles competitivos por um motivo de força maior, que foge do controle da prefeitura e das entidades”, explicou.

A reunião foi realizada no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, onde foram ouvidas as declarações de todos os representantes das escolas de samba e das ligas do grupo especial e divisão de acesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre