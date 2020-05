Porto Alegre Porto Alegre registra a 16ª morte por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

A vítima é uma mulher de 77 anos, diabética e hipertensa Foto: Divulgação A vítima é uma mulher de 77 anos, diabética e hipertensa. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou neste sábado (02) o 16º óbito por coronavírus na Capital gaúcha. A vítima é uma mulher de 77 anos, diabética e hipertensa.

A idosa estava hospitalizada desde o dia 23 de março na UTI do Hospital Moinhos de Vento. Porto Alegre tem 454 casos confirmados de Covid-19.

A doença atinge 145 municípios gaúchos e já matou mais de 60 pessoas no Estado. Os dados atualizados do coronavírus no Rio Grande do Sul podem ser conferidos aqui.

