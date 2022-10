Porto Alegre Porto Alegre tem redução de quase 25% nos registros de assalto a ônibus

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Capital gaúcha contabilizou 39 roubos desse tipo entre janeiro e setembro. (Foto: Arquivo/O Sul)

De janeiro a setembro, foram registrados 39 assaltos a ônibus em Porto Alegre. O número é 23,5% menor que o verificado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 51 ocorrências desse tipo.

A estatística consta em estudo do fórum “Transporte Seguro”, que reúne representantes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Guarda Municipal, Brigada Militar (BM), Polícia Civil, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. O encontro mais recente do grupo foi realizado no dia 13 de outubro.

Desde a criação de uma força-tarefa da Polícia Civil e BM contra os roubos em veículos do transporte coletivo, em 2016, a queda anual acumulada chega a 95%.

“Esse é um trabalho sistemático que realizamos, de forma integrada, com as forças de segurança e operadores do sistema”, ressalta o coordenador de Fiscalização de Transporte da EPTC, Adailton Maia, um dos responsáveis pelo fórum.

Retração anual

Naquele primeiro ano da série histórica, foram 915 incidentes. Já em 2017 o número se reduziu para 615 e no ano seguinte baixou para 400 ocorrências. Em 2019 foram registrados 191 roubos nesse tipo de situação, depois 140 em 2020 e 61 no ano passado.

Na avaliação dos especialistas do colegiado, a retração no indicador aponta que as autoridades da capital gaúcha têm realizado um trabalho não apenas pioneiro, como também efetivo em termos de segurança para quem trabalha ou utiliza o transporte coletivo.

O levantamento aqui detalhado considera apenas os casos de roubo, ou seja, quando é utilizada ameaça ou agressão contra a vítima. Ficam de fora os registros de furto, quando dinheiro ou outro pertence é levado por criminoso que aproveita o descuido do indivíduo, que muitas vezes só percebe a perda quando já desceu do veículo.

(Marcello Campos)

