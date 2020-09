Mundo Porto de Beirute, no Líbano, onde houve megaexplosão há um mês, é atingido por um incêndio

10 de setembro de 2020

Foto: Reprodução

Um armazém de óleo e pneus no porto de Beirute, no Líbano, pegou fogo nesta quinta-feira (10). Por enquanto, não há relatos de pessoas feridas. Há cerca de um mês uma megaexplosão atingiu esse mesmo porto e a região residencial do entorno.

O exército disse que ainda não se sabe por que o óleo e os pneus pegaram fogo, e disse que enviou helicópteros para controlar o fogo. Imagens veiculadas na TV mostram helicópteros despejando água nas chamas.

Uma coluna de fumaça subiu na cidade, que ainda vive as consequências da megaexplosão do dia 4 de agosto, na qual morreram 190 pessoas e outras 6.000 ficaram feridas. Moradores de Beirute compartilharam em redes sociais imagens do fogo no porto.

