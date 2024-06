Porto Alegre Zona portuária de Porto Alegre passa por avaliação estrutural após enchentes

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Infraestrutura do porto da capital gaúcha ficou submersa por semanas. Foto: Ascom/Portos RS Infraestrutura do porto da capital gaúcha ficou submersa por semanas. (Foto: Ascom/Portos RS) Foto: Ascom/Portos RS

Após as enchentes de maio, o Porto de Porto Alegre iniciou a fase de avaliação dos danos para, em seguida, realizar os reparos necessários. Na quarta-feira (5), uma equipe começou a limpeza e a retirada da água da estrutura.

Desde o início da semana, o Guaíba baixou e vem se mantendo abaixo da cota de inundação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura de Porto Alegre tende a subir nos próximos dias, e os volumes de chuva no decorrer do mês serão pouco expressivos. Isso abre margem para que a cidade possa iniciar o processo de recuperação.

De acordo com o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a entidade está empenhado em todas as ações necessárias para que o Porto de Porto Alegre volte a operar o quanto antes, e com segurança. “Temos um trabalho muito grande de limpeza e avaliação. A infraestrutura ficou completamente submersa durante um mês com a enchente. Precisamos validar tudo que pode ser reutilizado e quais as condições dos equipamentos. Estamos focados nesse trabalho agora”, conta.

Segundo Cristiano, a Portos RS está em diálogo com todos os agentes que utilizam a infraestrutura do porto da capital para pensar em alternativas e verificar como operar de maneira emergencial. “Diversas ações estão sendo pensadas para a retomada das atividades como um todo”, afirma.

https://www.osul.com.br/porto-de-porto-alegre-passa-por-avaliacao-estrutural-apos-enchentes/

