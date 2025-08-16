Domingo, 17 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Porto de Rio Grande registra melhor resultado semestral em quatro anos

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Unidade foi responsável por 82% do movimento de cargas dos três portos gaúchos de janeiro a julho. (Foto: Arquivo/Portos RS)

De janeiro a julho, os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre movimentaram quase 28,3 milhões de toneladas , volume que representa um crescimento consistente, sustentado pela recuperação operacional e pelo aquecimento do comércio exterior. No  desempenho foi liderado pela unidade de Rio Grande, com 23,3 milhões de toneladas (82%), melhor de desempenho desde 2021.

O volume foi 3,92% superior ao registrado em 2024 e 4,56% acima do apurado em 2023. A operação com contêineres também apresentou crescimento expressivo, com 547.157 TEU (unidade de medida equivalente a 20 pés) movimentados — alta de 25,84% sobre o ano anterior. Desses, 208.234 TEU foram destinados à exportação e 214.806 TEU à importação.

Dentre os segmentos de carga, os graneis sólidos responderam por 57,5% da movimentação do Porto do Rio Grande, totalizando 13,7 milhões de toneladas. A carga geral somou 8 milhões de toneladas (34,2%), enquanto os graneis líquidos atingiram 1,9 milhão de toneladas (8,2%).

As principais cargas movimentadas no período foram grãos, farinhas e cereais, com 9,69 milhões de toneladas; fertilizantes, com 4,31 milhões de toneladas; e celulose, com 2,27 milhões de toneladas.

As exportações realizadas via Porto do Rio Grande totalizaram 12.773.285 toneladas entre janeiro e julho de 2025. A China foi o principal destino, com 3.955.155 toneladas embarcadas, o que representa 30,96% do total. Em seguida aparecem o Vietnã, com 1.132.841 toneladas (8,87%), e a Indonésia, com 604.227 toneladas (4,73%).

No campo das importações, o Porto do Rio Grande movimentou 6.081.020 toneladas no acumulado até julho de 2025. A China foi o principal país de origem, com 1.212.066 toneladas, o equivalente a 19,93% do total. Em seguida aparecem Argentina, com 869.005 toneladas (14,29%), e Rússia, com 634.346 toneladas (10,43%).

“A movimentação registrada no mês de julho nas três unidades, com mais de 4 milhões de toneladas, contribuiu para posicionar o ano como um dos melhores da série recente”, ressalta o governo do Estado. “A consolidação da alta nos sete primeiros meses de 2025 reflete um cenário de avanço em infraestrutura, retomada de rotas e maior integração logística. Diversificação de cargas e intensificação do comércio exterior reforçam as expectativas positivas para este semestre.”

Pelotas e Porto Alegre

O Porto de Pelotas movimentou 695.254 toneladas até julho, alta de 7,51% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Porto de Porto Alegre apresentou queda de 56,75%, totalizando 176.671 toneladas.

“Esses números que refletem não apenas a força do sistema portuário, mas também a resiliência e a competitividade da cadeia produtiva gaúcha”, destaca o presidente da empresa pública Portos RS, Cristiano Klinger. “São resultado direto do esforço conjunto que temos conduzido para tornar os nossos portos mais ágeis, modernos e conectados aos mercados internacionais.”

Ele acrescenta: “A recuperação operacional e o crescimento nas movimentações comprovam que estamos no caminho certo, com foco contínuo em infraestrutura, inovação, sustentabilidade e valorização das equipes que constroem esse resultado diariamente. Seguiremos empenhados em ampliar nossos resultados e consolidar o Rio Grande do Sul como referência logística estratégica no sul do Brasil”.

(Marcello Campos)

Governador gaúcho participa da abertura oficial do 53ª Festival de Cinema de Gramado
