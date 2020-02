Celebridades Possivelmente grávida de Gabigol, Rafaella Santos aparece tomando sol

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Rafaella já estaria com seis meses de gestação Foto: Reprodução Rafaella já estaria com seis meses de gestação Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução

Na tarde desta terça-feira (25), Rafaella Santos, que possivelmente pode estar grávida de seu primeiro filho fruto do ex-relacionamento com o jogador do Flamengo Gabigol, publicou uma foto em sua rede social tomando sol.

Na publicação, a irmã de Neymar posou enquanto lia um livro na beira da piscina, mas acabou escondendo a barriga na imagem. De acordo com o jornalista e colunista Léo Dias, Rafaella já estaria com seis meses de gestação e ainda, segundo Dias, o ex-casal seria pais de um menino que se chamará Matheo.

Rafaella e Gabigol não estão mais juntos desde o final do ano passando, quando resolveram colocar um ponto final na relação. Os pais de Matheo tiveram um relacionamento conturbado e conhecido como casal “iôiô”, aquele que vai e volta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário