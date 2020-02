Celebridades Anitta explica estratégia após internauta questionar fantasias com bumbum à mostra

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Cantora de 26 anos se fantasiou de animais em extinção no carnaval Foto: Instagram/Anitta Cantora de 26 anos se fantasiou de animais em extinção no carnaval Foto: Instagram/Anitta Foto: Instagram/Anitta

Sempre com uma estratégia diferente, a cantora Anitta, 26, decidiu focar os animais em extinção na hora de escolher suas fantasias para o carnaval deste ano. Ela se transformou em panda, cobra, abelha, sapo, sempre com um detalhe bem peculiar: uma abertura na parte do bumbum.

Foram muitos os elogios, mas também houve algumas críticas à cantora, que no ano passado tinha optado por reproduzir looks de ícones femininos dos anos 1990, como Mariah Carey e Carla Perez. Anitta então decidiu explicar a uma internauta por que costuma assumir um estilo e insistir nele por um tempo.

“Só usa a bunda assim agora, Jesus?”, questionou a fã. “Isso se trata de estratégia de continuidade. É uma das táticas para transformar seu produto em algo além do que a oferta principal, no meu caso a música. Assim você pulveriza sua marca de uma maneira natural e indireta, não ficando dependente 100% do desempenho do seu produto principal.”

Anitta ainda recordou os shorts baixos com calcinha à mostra: “Repare que desde o Rock in Rio só usei o mesmo estilo de cintura baixa com calcinha pro alto. Este mês, os shorts da coleção mal chegaram e são ‘sold out’ em todas as lojas. Agora a continuidade é esta… se você pesquisar já vai ver várias pessoas se fantasiando dessa forma no carnaval.”

A maratona de Anitta no carnaval incluiu apresentações por Bahia, Pernambuco, Rio e São Paulo, onde encerrará sua agenda, no domingo (1º), com o Bloco das Poderosas. “É uma rotina de atleta, mas no último dia eu costumo me jogar muito. A única preocupação é a voz, manter a voz até o fim do carnaval, mas vou ter dois dias pra curtir um pouquinho sim”, afirmou ela antes do início do carnaval.

