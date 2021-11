Geral “Posso lançar o 5G, mas quem vai usar será a minoria”, diz o presidente da Vivo. Entenda

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

Maior operadora do Brasil, a Vivo vai esperar para lançar o 5G de forma comercial. (Foto: EBC)

Maior operadora do Brasil, a Vivo vai esperar para lançar o 5G de forma comercial. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente da tele, Christian Gebara, disse que ainda há poucos celulares no Brasil capazes de rodar no chamado 5G “standalone”, rede independente da atual 4G que será construída no país.

“Estou mais preocupado em levar o 5G para mais pessoas. O objetivo é fazer o 5G massivo”, diz o executivo. Ele lembra que o certame revelou concorrência no setor, apesar de Vivo, TIM e Claro estarem em processo de compra da Oi. Leia abaixo alguns trechos da entrevista.

– A Vivo já está pronta para lançar 5G comercialmente? “Já estamos nos preparando para o 5G faz tempo. Tecnicamente, estamos preparados, sim. Além dos equipamentos, nossa rede está pronta para o maior tráfego que vai surgir com o 5G. Mas não é só a parte da Vivo. É uma conjunção de ações. Estamos preparados do lado da infraestrutura, e acordos com fornecedores estão encaminhados. Agora precisamos poder construir infraestrutura maior em algumas cidades e ter os dispositivos de maneira acessível para maximizar o serviço.”

– Mas já consegue ter 5G já neste ano? “Já temos 5GDSS em oito capitais. As obrigações de cobertura do leilão que iniciam em julho do ano que vem são de 5G standalone (rede independente da atual 4G). Para isso, precisamos da frequência que acabou de ser leiloada. A de 3,5 GHz requer liberação da faixa (pois é ocupada hoje pela TV aberta). É difícil antecipar quando isso vai ocorrer. Estamos nos preparando para que, quando isso for possível, tanto em 3,5 GHz como em 2,3 GHz, a gente comece a pilotar o uso. Não temos como concretizar a data, pois a outorga não foi dada ainda.”

– O senhor falou sobre a rede 5G “standalone”. Há muitos aparelhos aptos para isso? “Os aparelhos compatíveis com o 5G standalone são uma minoria do portfólio disponível no Brasil. Estamos falando do topo da Samsung e da Apple e um da Motorola que ainda vai ser habilitado. Ou seja, só nos aparelhos mais caros. São muito poucos. O usuário só vai notar a experiência do 5G nos smartphones quando a fatia desses mercados for maior. Então, não adianta querer se antecipar demais. Tem que ter uma massa crítica de aparelhos. Eu posso lançar e quem vai usar é a minoria por causa dos aparelhos. Mas não será massivo. Estou mais preocupado em levar o 5G para mais pessoas do país. O objetivo é fazer o 5G massivo. Se eu quiser ativar o 5G non-standalone (que funciona em conjunto com o 4G), como estou ativando o 5GDSS em capitais, o cliente já vê marcado o 5G, mas não é o standalone que é o que serve para as obrigações da Anatel.” As informações são do jornal O Globo.

