Geral Postagem falsifica manchete de jornal e inventa que Janja recorreu ao candomblé contra a alta do dólar

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação falsa sobre a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. (Foto: Reprodução)

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação falsa de que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, teria encomendado um ritual de candomblé para reduzir o dólar. A informação teria sido publicada pela coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o que não é verdade.

Segundo a plataforma Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo é falso. Trata-se de uma montagem. A imagem do suposto texto jornalístico tem elementos gráficos da Folha de S. Paulo, como, por exemplo, o layout da coluna Painel e a foto do editor, Fábio Zanini. A suposta matéria, no entanto, não consta no site do jornal. O veículo e a assessoria de Janja desmentiram o conteúdo.

Saiba mais: uma suposta notícia publicada na coluna Painel, da Folha de S. Paulo, com o título “Janja encomenda ritual de candomblé para reduzir dólar, diz assessor do PT”, circula em postagens nas redes sociais. A alegação, contudo, é falsa e nunca foi publicada pelo jornal.

A imagem viral falseia elementos gráficos da coluna, como o layout da página e a foto do editor, Fábio Zanini. O Estadão Verifica buscou a notícia no site da Folha por meio da suposta manchete, mas não encontrou nenhum texto com esse título.

O jornal desmentiu o conteúdo e afirmou que trata-se de uma montagem. De acordo com a Folha de S. Paulo, as assessorias de imprensa do PT e de Janja afirmaram que o conteúdo da manchete manipulada também é falso.

Apesar de circular como uma imagem satírica em determinadas postagens, alguns usuários acreditaram no conteúdo. “Tô rindo mas tô furiosa!!! Gastando o $$$$$$ do POVO com bobagem (sic)”, diz um comentário. “Meu Deus espero que seja mentira essa notícia”, afirma outro.

Já comentários opinativos ressaltam as declarações de Lula frente à alta do dólar. Isso porque a escalada da moeda deu-se após declarações do presidente sobre Roberto Campos Neto, a autonomia do Banco Central e os gastos públicos.

Para Lula, a alta do dólar é uma “especulação contra o real”. Como mostrou o Estadão, o presidente foi alertado de que suas falas têm ajudado a estimular variações no câmbio. Nesta segunda-feira, 1º, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o patamar do câmbio deve se acomodar com a decisão sobre gastos do governo. Haddad atribuiu a alta do dólar a “muitos ruídos”.

Na terça-feira, 2, o dólar atingiu a máxima de R$ 5,70, maior cotação desde 7 de janeiro de 2022. No final do dia, a moeda estava cotada a R$ 5,66. No dia seguinte, 3, Lula disse que o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal. A mudança no discurso acompanhou uma queda na cotação do dólar à vista, de 1,7% (quase 10 centavos), aos R$ 5,5684, a maior baixa porcentual desde agosto de 2023.

Como lidar com postagens do tipo: a imagem checada expõe um suposto texto jornalístico publicado em um veículo de grande alcance no País. A forma mais simples de verificar a alegação é pesquisar a matéria original. É possível fazer isso por meio do seu buscador de preferência ou pelo próprio site do jornal. No caso aqui analisado, a reportagem buscou a manchete completa (“Janja encomenda ritual de candomblé para reduzir dólar, diz assessor do PT”) no Google e no site da Folha de S. Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

