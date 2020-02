Rio Grande do Sul Praças de pedágio da BR 101 e BR 386 iniciam cobrança da tarifa neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Todas as cinco novas praças administradas pela CCR ViaSul possuem pistas de passagem automática Foto: Divulgação/CCR Via Sul Todas as cinco novas praças administradas pela CCR ViaSul possuem pistas de passagem automática Foto: Divulgação/CCR Via Sul Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A CCR ViaSul inicia, à 0h deste domingo (09), a cobrança da tarifa na praça da BR 101, em Três Cachoeiras (km 35,2), e nas praças da BR 386, em Victor Graeff (km 204,4), Fontoura Xavier (km 262,7), Paverama (km 375,8) e Montenegro (km 426). A tarifa inicial é de R$ 4,40 para veículos leves, em todos os pedágios, cobrada nos dois sentidos da rodovia.

A cobrança foi autorizada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), em reunião realizada em 28 de janeiro, na superintendência da entidade em Brasília e publicação no Diário Oficial da União no dia 29, além do cumprimento, pela concessionária, das obrigações previstas em contrato de concessão, após vistorias realizadas em dezembro de 2019.

O contrato de concessão não prevê isenção de tarifa, exceto para veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviço, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático. Além disso, para os comerciais, o eixo suspenso só é isento para veículos vazios.

Todas as cinco novas praças administradas pela CCR ViaSul possuem pistas de passagem automática. A adesão ao sistema de cobrança eletrônica é feita diretamente com as operadoras prestadoras do serviço.

Estrutura das novas praças

BR 101

Três Cachoeiras: 12 pistas – 2 automáticas, 2 manuais, 6 mistas e 6 bidirecionais.

BR 386

Victor Graeff: 5 pistas – 2 automáticas, 2 mistas e 1 bidirecional.

Fontoura Xavier: 8 pistas – 2 automáticas, 2 mistas e 4 bidirecionais.

Paverama: 10 pistas – 2 automáticas, 2 manuais, 2 mistas e 4 bidirecionais.

Montenegro: 14 pistas – 2 automáticas, 4 manuais, 4 mistas e 4 bidirecionais.

Tabela de tarifas

CATEGORIA TIPOS EIXOS RODAGEM VALOR 1 Automóvel, Caminhonete e Furgão 2 Simples R$ 4,40 2 Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão 2 Dupla R$ 8,80 3 Automóvel e Caminhonete com semirreboque 3 Simples R$ 6,60 4 Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus 3 Dupla R$ 13,20 5 Automóvel e Caminhonete com reboque 4 Simples R$ 8,80 6 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla R$ 17,60 7 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla R$ 22 8 Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla R$ 26,40 9 Motocicletas, Motonetas. Triciclos e Bicicletas-moto 2 Simples R$ 2,20

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário