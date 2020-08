Uma plataforma para estimular e promover a capacitação profissional em um dos setores mais promissores da economia brasileira, a Tecnologia da Informação: esse é o propósito do projeto +praTI, iniciativa que conta com o apoio do Instituto Millenium.

A ação, sem fins lucrativos, é da sociedade civil e busca encontrar novos talentos para o setor. A iniciativa será lançada oficialmente com uma live nesta terça-feira, 1º de setembro, às 19h.

O +praTI (www.maisprati.com.br) é um portal aberto com múltiplas iniciativas e o foco na conscientização sobre a importância da capacitação, através de conteúdos, mentorias, desafios técnicos e oportunidades de empregos para talentos na área de Tecnologia da Informação.

Com isso, a ideia é potencializar a economia do Estado, contribuindo com a transformação digital e gerando protagonismo à tecnologia e à inovação no contexto econômico principalmente do Rio Grande do Sul, estado de origem da iniciativa.

Com a ideia de ser um agente efetivo de mudanças por meio do desenvolvimento de novos talentos na área, o projeto conta com 24 mantenedores e sete apoiadores, entre os quais o Instituto Millenium.

Alexandre Trevisan, um dos idealizadores do projeto, destacou que, hoje em dia, quanto mais você investe e desenvolve a tecnologia, mais demanda por empregos gera no setor – um dos pouco que têm boa perspectiva de crescimento mesmo em um período complexo, devido às complicações geradas pela pandemia do novo Coronavírus. Para se ter uma ideia, o e-commerce tem uma projeção de crescimento que supera a casa dos 100%.

“Essa demanda faz com que os meios tradicionais de formação e capacitação não consigam acompanhar a velocidade do crescimento do próprio mercado. Estamos falamos de desenvolver e ajudar os jovens nesse processo de migração de carreiras que não estão empregando para esta, onde as oportunidades crescem diariamente. Para isso, é preciso que se criem novas alternativas de capacitação, novas formas de sensibilizar pessoas no mercado de trabalho para que elas estejam qualificadas”, disse Trevisan, destacando a sustentabilidade desse crescimento.

O Instituto Millenium é parceiro do projeto +praTI, ajudando a fomentar novas formas de sensibilizar as pessoas e reforçando a importância da formação de mão de obra tanto para os funcionários quanto para as empresas. “É importante destacar que os jovens vão entrar com potencial de renda acima da média, o que permite que financeiramente eles sejam capazes de realizar os sonhos, com carreiras no potencial de gerar um nível de satisfação importante”, disse.

Trevisan destacou que o Instituto Millenium faz parte de uma rede de apoio montada para levar a mensagem de uma maneira mais ampla, através da mídia e também junto às escolas do ensino médio – etapa na qual os alunos começam a pensar no mercado de trabalho. “Estamos estruturando uma iniciativa, a partir de setembro, também com foco na geração de conteúdo, para ser mais efetivo”, disse.