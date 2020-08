Prefeito de Eldorado do Sul testa positivo para o coronavírus

Foto: Prefeitura de Eldorado do Sul/Divulgação

Ernani de Freitas Gonçalves, 71 anos, anunciou que vai ficar isolado por 15 dias. (Foto: Prefeitura de Eldorado do Sul/Divulgação)

O prefeito de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, anunciou que testou positivo para coronavírus. Por meio de um vídeo, publicado nesta segunda-feira (03), Ernani de Freitas Gonçalves informou que vai permanecer em isolamento por 15 dias.

Após ter apresentado sintomas de Covid-19, no domingo (02), o prefeito realizou teste com a equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Entretanto, Ernani diz que já não apresenta nenhum sintoma.

Aos 71 anos, o prefeito comunicou que vai trabalhar de casa nas próximas semanas e que todos os familiares e pessoas com quem teve contato serão testados pela equipe da Vigilância Epidemiológica do município.

De acordo com o mais recente boletim da prefeitura, Eldorado do Sul registra 10 mortes em decorrência do coronavírus e 306 casos confirmados, dos quais 194 são considerados recuperados.