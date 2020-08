Você tem preguiça de treinar em academias? Está incomodado com aquela gordurinha? E ainda com a pandemia do coronavírus, a prática de realizar algum exercício físico se tornou mais difícil?. Para driblar esse problema, que tal treinar em casa neste inverno com um HIIT de 12 minutos e que só usa o peso do corpo?

O circuito consiste em fazer 30 segundos de cada movimento, alternando com 30 de descanso para a troca de estação. São, ao todo, três rodadas de 4 minutos cada.

Além de queimar (muitas!) calorias, o treino trabalha grandes grupos musculares, desafiando habilidades do corpo como agilidade, coordenação, força, velocidade, capacidade cardiorrespiratória e fortalecimento dos músculos do core. Em caso de dúvidas consulte sempre um especialista para não comprometer a sua saúde.

HIIT de 12 minutos

O circuito tem a seguinte ordem:

cardio > power > agility > core

Você pode iniciar em qualquer uma das estações, mas a sequência deve ser sempre a mesma indicada acima. Lembrando que cada exercício deve ser feito por 30 segundos.

Pronta para começar?

Cardio

1. Polichinelo

2. Corrida parada com joelho alto

3. Tiro de corrida de 3 a 5 metros

Power

1. 2 agachamentos com salto + 2 flexões de braço

2. Burpees

3. Agachamento split (salto com agachamento encostando a mão no chão)

Agility

1. Deslocamento lateral tocando a mão no chão ao mudar de direção (estipule uma distância)

2. Salto frontal e lateral

3. Passada frontal e lateral.