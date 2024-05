Rio Grande do Sul Prefeito de Guaíba faz apelo por doações de água para desabrigados

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Segundo Maranata, parte da população de Eldorado do Sul foi acolhida nos abrigos de Guaíba. (Foto: Reprodução de vídeo)

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, fez um apelo para que sejam realizadas doações de água potável para os desabrigados no município da Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo ele, a cidade enfrenta uma situação crítica em razão das enchentes que atingem o Estado.

Quase 30 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em Guaíba. Desse total, mais de 13 mil estão em abrigos montados pela prefeitura.

O prefeito relatou que, embora o abastecimento de água tenha sido restabelecido em parte da cidade na segunda-feira (6), o bairro Santa Rita, um dos mais atingidos, ainda não tem acesso à água potável. A expectativa é de que o serviço seja normalizado na região ao longo desta semana.

Além de Guaíba, Maranata destacou que a cidade vizinha de Eldorado do Sul foi “completamente destruída” pelas enchentes. Segundo ele, parte da população de Eldorado foi acolhida nos abrigos de Guaíba.

Com a previsão de mais chuva nos próximos dias, o prefeito teme que a situação se agrave e reforçou o pedido por doações de água mineral, roupas de inverno e colchões para atender aos desabrigados.

Na terça-feira (7), Guaíba recebeu cerca de 20 toneladas de alimentos de empresários de Itapema, em Santa Catarina, que pretendem entregar mais 180 toneladas nos próximos dias. As doações chegaram de caminhão. No mesmo dia, um avião de pequeno porte com doações de empresários do Rio de Janeiro pousou nas margens da BR-116.

A cidade montou o Sistema de Controle de Incidentes para atender as vítimas da enchente. Ele é formado por representantes da prefeitura, Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, 12ª Coordenadoria Regional de Educação e outras instituições. A integração dessas forças vai trabalhar na reconstrução da cidade e manutenção da ordem.

“Equipes de todo o Brasil estão se deslocando para oferecer suporte nesta missão de solidariedade e recuperação”, afirmou a prefeitura.

