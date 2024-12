Colunistas Prefeito Jairo Jorge encerra intervenção e anuncia nova gestora do Hospital Universitário de Canoas

Prefeito de Canoas Jairo Jorge anunciou o fim da intervenção e a contratação da nova gestora do Hospital Universitário por 60 meses Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O prefeito Jairo Jorge assinou nesta segunda-feira (16), a ordem de início de serviços da nova entidade que fará a gestão do HU (Hospital Universitário) de Canoas. A instituição Associação Saúde em Movimento, que venceu a licitação aberta ainda em 2023, ficará responsável pela administração do HU por 60 meses com o compromisso de manter os 1,6 mil funcionários, com estabilidade de seis meses.

No mesmo ato, o prefeito Jairo Jorge apresentou o CEO da ASM, Claudio Vitti, e anunciou que a prefeitura vai criar um fundo para garantir o pagamento de valores referentes ao período anterior à administração da associação, desde janeiro de 2022, quando a Funam (Fundação Educacional Alto Médio São Francisco) assumiu a gestão da instituição de saúde. O fundo terá três contas distintas para a quitação dos passivos de rescisões, fornecedores, e dividas tributárias.

Jairo Jorge lamentou que no passado, “o hospital e a saúde de Canoas tenham sofrido com casos de corrupção” lembrando que “a crise da saúde no município tem origem nessa manobra que resultou no escândalo da GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde) que está sendo investigado pela Polícia Federal, e onde aviões eram utilizados para transportar a propina milionária”.

Desde maio de 2022, o hospital era administrado pela Prefeitura de Canoas, por meio de intervenção judicial, que irá se encerrar nesta sexta-feira (20). A realização da contratação pela Prefeitura de Canoas foi debatida, discutida e acompanhada pelo Ministério Público e pela 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas, atuantes no processo de intervenção judicial, que deram aval para a medida.

Jairo Jorge reforçou a importância estratégica do hospital no atendimento a cerca de 200 municípios pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e destacou a subutilização da capacidade do hospital “com mais recursos do estado, poderíamos alcançar a marca de duas mil cirurgias por dia. Atualmente realizamos cerca de 800 destes procedimentos por dia”.

O prefeito disse que “estas medidas fazem parte de um planejamento que foi acompanhado e autorizado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público”, destacando que decidiu assinar o contrato agora, “porque sou prefeito de Canoas até o dia 31,e vou governar até o ultimo dia”.

