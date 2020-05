Futebol Prefeito Nelson Marchezan Jr. fala sobre situação do futebol em Porto Alegre em função do coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Prefeito concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal Foto: (Divulgação/PSDB) Foto: (Divulgação/PSDB)

Na manhã desta quinta-feira (7), o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., abordou o possível retorno do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. Após permitir a volta das atividades de condicionamento físico, a volta da bola rolando ainda segue sem data para ocorrer.

Em entrevista exclusiva Rádio Grenal, Marchezan destacou a importância também no aspecto econômico de Grêmio e Inter. Mesmo com permissão dos trabalhos físicos aos atletas profissionais, a sequência das competições, como o caso do Campeonato Gaúcho, é difícil de prever. E, avaliando o cenário incerto da Covid-19, não há como descartar que a realização de partidas possa não voltar nesta temporada.

“Temos um apreço a nossa relação com os dirigentes de Grêmio e Inter. Temos muito orgulho dos clubes. Temos dois campeões do mundo na cidade. Eu sempre valorizo muito isso nas viagens que faço. Não temos como afirmar nada. É uma hipótese que nós temos que considerar (sobre não voltar o futebol neste ano). Como vai ficar exatamente, ainda não sabemos. Cada agonia no seu dia”, declarou o prefeito de Porto Alegre.

Além de falar sobre o futuro, Marchezan falou sobre os perigos da volta do futebol nesse momento, em função do contato físico que existe no esporte. E, afirmou ainda, que o momento é pela escolha de ação com riscos.“Imagina jogadores disputando uma bola durante 90 minutos, com muitas pessoas fazendo parte do processo, no entorno. Conseguimos imaginar que teremos todos os cuidados?”.

Inicialmente, a retomada das atividades de Grêmio e Inter cumpre com o que foi disposto no decreto nº 20.562 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que autoriza “o funcionamento das instalações dos clubes sociais, apenas para o condicionamento físico dos respectivos atletas profissionais contratados, observado o distanciamento mínimo de 2m entre os mesmos, sendo vedado, em qualquer caso, contato físico ou aglomerações”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

