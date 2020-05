Grêmio Confira como foi o 1° dia de reapresentação dos atletas do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Testes para a Covid-19, questionário e câmera termográfica foram alguns dos procedimentos Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Atendendo ao protocolo médico estabelecido junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Grêmio deu início a representação de parte do seu elenco. No 1° dia, nesta segunda-feira, apenas 15 atletas estiveram no CT Luiz Carvalho para a realização de avaliações, testes e preenchimento do questionário epidemiológico.

A presença dos jogadores se deu em grupos de cinco, apresentando em horários diferentes. Na chegada ao CT, os atletas estavam fardados e com máscara de proteção. Um dos primeiros procedimentos foi a verificação de temperatura.

Seguindo orientação médica, Renato Portaluppi é recomendado a permanecer em isolamento

Posteriormente, nos processos de avaliação, um dos equipamentos utilizados pelo clube foi pela utilização de uma câmera termográfica. O equipamento permite aos profissionais uma informação mais precisa da temperatura corporal de quem é testado. De acordo com o médico Márcio Dornelles, o valor de temperatura normal é programado, e uma pessoa com febre, por exemplo, pode ser detectada ao passar pelo ambiente onde ela esteja.

“Seguindo nossos protocolos de segurança, primeiro fizemos a verificação da temperatura ainda em seus automóveis. Depois, eles foram dirigidos a uma sala de triagem médica, para uma avaliação médica muito criteriosa e responderam a um questionário. Também fizeram a oximetria e uma nova avaliação de temperatura termográfica”, explicou o médico.

Por fim, todos os atletas passaram pela aplicação do teste de imunidade para a COVID-19. Nesta quarta-feira, os procedimentos seguem como novos jogadores. Outros quatro grupos, com cinco atletas cada, voltam aos trabalhos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

