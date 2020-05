Grêmio Grupo de jogadores conclui testes e exames no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Foram concluídos na manhã desta quarta-feira os procedimentos iniciais para o retorno do grupo de jogadores do Grêmio aos treinamentos. Vinte atletas se apresentaram no CT Luiz Carvalho e foram submetidos às avaliações e testes definidos pelo Clube no conjunto de ações preventivas à contaminação pela COVID-19. Finalizada a primeira etapa, a comissão técnica dará início às atividades físicas individualizadas.

O protocolo dessa manhã foi o mesmo aplicado aos atletas que se apresentaram na terça-feira: os jogadores chegaram em grupos de cinco e tiveram a temperatura corporal mensurada ainda dentro do veículo. Em seguida, foram direcionados à tenda reservada para a triagem médica, onde responderam ao questionário padrão elaborado junto à CBF, verificaram a oxigenação periférica, passaram por nova avaliação termográfica e foram submetidos ao imunoteste para COVID-19. As avaliações foram feitas individualmente, em acordo com a prática sanitária indicada.

Com todos os resultados dentro do normal, a comissão tricolor se prepara agora para dar início aos treinamentos físicos individualizados, que será comandado pelos preparadores do Clube. As atividades de quinta-feira serão realizadas em pequenos grupos e em dois turnos, respeitando o distanciamento social. Considerado grupo de risco pelas duas cirurgias feitas recentemente, o técnico Renato Portaluppi acompanhará os trabalhos de sua residência, no Rio de Janeiro, onde cumpre isolamento.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

