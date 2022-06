Flávio Pereira Prefeito Sebastião Melo quer desembarque dos cargos no governo tucano

Por Flavio Pereira | 26 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sintonia com o pensamento dos principais líderes do MDB gaúcho, o prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, entende que o partido precisa “descolar” sua imagem do governo tucano de Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Junior.

Melo já tinha tratado deste tema internamente dentro do MDB, mas sem resultados. Agora, começa a declarar publicamente que, tendo candidatura própria, não há porque o MDB continuar ocupando cargos do governo do PSDB, que também deverá ter candidatura própria.

Melo foi bastante claro ao dizer que “como temos candidato próprio, eu não vejo sentido em permanecer no governo que também tem candidato próprio”.

Lasier quer explicações de Gilmar Mendes

O senador Lasier Martins (Podemos) confirmou neste domingo,em conversa com o colunista, que vai insistir no convite ao ministro do STF Gilmar Mendes, para que preste esclarecimentos ao Senado sobre a denúncia de que estaria prestando consultoria ao ex-presidiário Lula. Lasier tem denunciado o ostensivo ativismo político de vários ministros do STF.

Fato gravíssimo, segundo Lasier

Segundo Lasier Martins, “faz-se necessário que o ministro Gilmar Mendes, do STF, preste esclarecimentos urgentes sobre informações de que estaria assessorando a campanha eleitoral de Lula. Se o fato for verdadeiro, é gravíssimo. Infelizmente, o ativismo político da Corte nos leva a suspeitar disso.”

Audiência pública no Senado

Já estão convidados para a audiência na Comissão de Fiscalização e Controle os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e os ex-ministros Marco Aurélio Mello e Francisco Rezek, todos do STF. Também foi incluído o nome do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de vários juristas e advogados.

Barroso mente e é contestado

A propósito, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso não gostou de ser contestado por membros da plateia durante uma palestra para brasileiros na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Barroso disse que na sua gestão no TSE, lutou “para impedir esse abominável retrocesso que seria a volta do voto impresso com contagem pública manual”, o que não é verdade. Foi contestado por membros da plateia, que o acusaram de mentir.

Barroso realmente faltou com a verdade, porque a PEC 135/19 do voto auditável prevê o voto impresso e a impressão de cédula automaticamente em uma urna lacrada apenas para ser utilizada para fins de auditoria.

Em setembro, cinco praças de pedágio

A novela das praças de pedágio no trecho concedido, que liga a região metropolitana de Porto Alegre a Santa Maria, terá novos capítulos. A previsão da concessionária Sacyr será colocar em funcionamento as cinco praças de pedágio até Santa Maria já no início de setembro.

Com isso, somam-se às duas já existentes, em Venâncio Aires (km 86) e Candelária (km 131), outras três em Taquari (km 47), em Paraíso do Sul (km 168) e em Santa Maria (km 214), com ao menos sete pistas em cada local.

Preço reajustado

Além do início da cobrança, uma outra surpresa aguarda os usuários: os preços serão reajustados pela inflação, o que elevará o preço para passar pelas cancelas em cerca de R$ 4,30. O valor atual da tarifa, nas duas em funcionamento, é de R$ 3,70. Quando venceu a licitação em dezembro de 2020, a Sacyr apresentou valor de R$ 3,36.

Apoio do PTB a Onyx

Ao participar de ato politico em Santana do Livramento,o pré-candidato do PL, Onyx Lorenzoni teve uma surpresa: o vereador Thomaz Guilherme, do PTB, manifestou apoio ao candidato do PL. Embora seu partido não participe oficialmente da coligação.

Thomaz disse que “hoje foi grande dia, dia de ver um amigo e afirmar meu apoio ao futuro e pré candidato a governo do estado, porque se preparou para esse momento. Confio nele, pode contar comigo estarei aqui pedindo sim, apoio a ti, pessoa do bem onde vai governar para as pessoas”. E fez um apelo : “não vejam só a sigla quero que vejam a pessoa”.

O silêncio de Schirmer

Após contestar a escolha do deputado Gabriel Souza como pré-candidato ao Governo do Estado, Cezar Schirmer anunciou que apresentaria seu nome para bater chapa na convenção estadual do MDB.

Muitos fatos aconteceram desde então, inclusive o derretimento da pré-candidatura de Eduardo Leite. Nos últimos dias, Schirmer mantém-se em silêncio sobre o que fará na convenção do MDB.

Estatuto do Nascituro pode entrar na pauta?

A polêmica do caso da menina de 11 anos estuprada em Santa Catarina, trouxe de volta o debate sobre o Estatuto do Nascituro, previsto no Projeto de Lei 478 que tramita desde 2007 na Câmara dos Deputados.

Para tramitar, o projeto depende de votação do parecer do relator, Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT). No texto,o relator destacou os principais pontos do projeto, que consigna o nascituro como um ser humano concebido, além de proibir a prática de qualquer ato de violência contra o não nascido.

Proteção a bebês anencéfalos

Há no relatório do deputado Emanuel Pinheiro Neto um destaque, inclusive, para a proteção dos bebês anencéfalos. “Se há concepção, haverá vida, desde que se permita ocorrer a sucessão natural dos eventos.

Mesmo em casos como a anencefalia, há o normal desenvolvimento físico do feto. Todos os bebês nascerão e a curta duração da vida de alguém não autoriza o seu assassinato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira