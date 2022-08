Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre abre concurso público para o cargo de procurador municipal

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Remuneração inicial é de quase R$ 22 mil por mês. (Foto: Reprodução)

Por meio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, a prefeitura da capital gaúcha abriu concurso público para o cargo de procurador municipal. O edital consta na edição desta segunda-feira (8) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Remuneração inicial: R$ 21,6 mil.

As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 6 de setembro, diretamente no site da instituição organizadora do certame – fundatec.org.br. Serão seis etapas de provas: objetiva, discursiva, prática, sindicância (vida pregressa), oral e de títulos.

Ao todo, são cinco vagas de provimento efetivo, mais uma reservada para pessoas negras e outra para indivíduos com deficiência. O candidato deve possuir bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais/Direito, além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) até a data da posse e ao menos dois anos de atividade na profissão.

“O concurso visa atender carência de profissionais para garantir a segurança jurídica dos atos administrativos no âmbito da Administração Municipal, uma vez que o último edital foi aberto em 2016”, destaca o titular da pasta de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Procempa

Já a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) recebe até esta sexta-feira (12) as inscrições para seu concurso público destinado à seleção de 42 profissionais (mais cadastro reserva) em áreas tecnológicas e administrativas. A prova será realizada no dia 25 de setembro.

Exige-se curso superior completo. Edital completo e outros detalhes podem ser acessados no site prefeitura.poa.br. e O salário inicial é de R$ 8,18 mil, além de benefícios.

A inscrição também pode ser feita, até quinta-feira (11), na sede da Objetiva Concursos, localizada na rua Casemiro de Abreu nº 347 (bairro Rio Branco), das 9h às 11h45min e das 13h30min às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 120.

De acordo com a presidente da Procempa, Letícia Batistela, as vagas levam em conta a necessidade de novas posições estratégicas no atual contexto:

“Estamos reposicionando e fortalecendo o papel dos profissionais da companhia em áreas estratégicas não apenas para uma nova Procempa, mas especialmente para o nosso cliente, e, ainda, qualificando o quadro que temos atualmente”. Confira:

– Análise de sistemas – 22 vagas + cadastro reserva.

– Ciência de dados – 4 vagas + cadastro reserva.

– Infraestrutura de aplicações – 4 vagas + cadastro reserva.

– Infraestrutura de redes e servidores – 3 vagas + cadastro reserva.

– Segurança de dados – 2 vagas + cadastro reserva.

– Designer – 2 vagas + cadastro reserva.

– Analista de logística – 1 vaga + cadastro reserva.

– Analista de recursos Humanos – 2 vagas + cadastro reserva.

– Analista financeiro contábil – 1 vaga + cadastro reserva.

– Contador – 1 vaga + cadastro reserva.

– Advogado – cadastro reserva.

(Marcello Campos)

